Флоша, как ласково называл жену сам Дмитрий, опубликовала милое семейное фото с Максимом и Ниной. На снимке можно заметить, что обручальное кольцо она повесила на цепочку. В подписи к кадру Флоранс пожелала подписчикам счастливого Рождества.
Супруга Дмитрия Хворостовского выложила в сеть рождественское фото с детьми
Сегодня, 00:08
Супруга великого оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс обновила свой блог после долгого перерыва.
Самый знаменитый российский оперный певец в мире Дмитрий Хворостовский мужественно сражался с опухолью мозга более двух лет. Его не стало 22 ноября, в возрасте 55 лет. У исполнителя осталось пятеро детей - трое от первого брака, включая приемную дочь, а также сын Максим и дочка Нина от брака с оперной певицей Флоранс Илли. С момента смерти мужа в её личном блоге не появилось ни одного снимка, лишь накануне Рождества она прервала молчание.
Флоша, как ласково называл жену сам Дмитрий, опубликовала милое семейное фото с Максимом и Ниной. На снимке можно заметить, что обручальное кольцо она повесила на цепочку. В подписи к кадру Флоранс пожелала подписчикам счастливого Рождества.
Флоша, как ласково называл жену сам Дмитрий, опубликовала милое семейное фото с Максимом и Ниной. На снимке можно заметить, что обручальное кольцо она повесила на цепочку. В подписи к кадру Флоранс пожелала подписчикам счастливого Рождества.
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Ключевые слова: Дмитрий Хворостовский, Флоранс Илли-Хворостовская
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Количество просмотров: 4 004
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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