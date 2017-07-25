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Супруга Дмитрия Хворостовского выложила в сеть рождественское фото с детьми

Сегодня, 00:08
Супруга великого оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс обновила свой блог после долгого перерыва.

Супруга Дмитрия Хворостовского выложила в сеть рождественское фото с детьми
Самый знаменитый российский оперный певец в мире Дмитрий Хворостовский мужественно сражался с опухолью мозга более двух лет. Его не стало 22 ноября, в возрасте 55 лет. У исполнителя осталось пятеро детей - трое от первого брака, включая приемную дочь, а также сын Максим и дочка Нина от брака с оперной певицей Флоранс Илли. С момента смерти мужа в её личном блоге не появилось ни одного снимка, лишь накануне Рождества она прервала молчание.

Супруга Дмитрия Хворостовского выложила в сеть рождественское фото с детьми


Супруга Дмитрия Хворостовского выложила в сеть рождественское фото с детьми


Флоша, как ласково называл жену сам Дмитрий, опубликовала милое семейное фото с Максимом и Ниной. На снимке можно заметить, что обручальное кольцо она повесила на цепочку. В подписи к кадру Флоранс пожелала подписчикам счастливого Рождества.

Супруга Дмитрия Хворостовского выложила в сеть рождественское фото с детьми


Супруга Дмитрия Хворостовского выложила в сеть рождественское фото с детьми


Супруга Дмитрия Хворостовского выложила в сеть рождественское фото с детьми


Супруга Дмитрия Хворостовского выложила в сеть рождественское фото с детьми

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Ключевые слова: Дмитрий Хворостовский, Флоранс Илли-Хворостовская

Количество просмотров: 4 004
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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