Анна Седокова поведала о пережитых разочарованиях

На днях Анна поведала своим подписчикам о том, что спланировала свой вечер, но из-за того, что все сорвалось, очень сильно огорчилась.«Конец года такой уж очень странный. Столько разочарований и расставаний. Чему-то хочет он меня научить, видимо. Вчера весь день собиралась ночью погулять, целый день настраивалась. Нарядилась, уложилась, алую помаду накрасила, попрощалась с дочкой, ушла. Поругалась, расстроилась, вернулась к дочке, уселась к ней на кровать, посмотрела сериал и заснула с ней», — признается Седокова.Напомним, что артистка является многодетной мамой и одна воспитывает троих детей, причем сын родился только весной этого года.