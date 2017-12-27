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Анна Седокова поведала о пережитых разочарованиях

Сегодня, 13:39
Популярная певица Анна Седокова является активным пользователем социальной сети и часто общается со своими фолловерами, но личную жизнь исполнительница старается скрыть от внимания общественности.

Анна Седокова поведала о пережитых разочарованиях
На днях Анна поведала своим подписчикам о том, что спланировала свой вечер, но из-за того, что все сорвалось, очень сильно огорчилась.

Анна Седокова поведала о пережитых разочарованиях


«Конец года такой уж очень странный. Столько разочарований и расставаний. Чему-то хочет он меня научить, видимо. Вчера весь день собиралась ночью погулять, целый день настраивалась. Нарядилась, уложилась, алую помаду накрасила, попрощалась с дочкой, ушла. Поругалась, расстроилась, вернулась к дочке, уселась к ней на кровать, посмотрела сериал и заснула с ней», — признается Седокова.

Напомним, что артистка является многодетной мамой и одна воспитывает троих детей, причем сын родился только весной этого года.

Анна Седокова поведала о пережитых разочарованиях

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Ключевые слова: Анна Седокова

Количество просмотров: 2 145
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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