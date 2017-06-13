17-летний Дилан и 14-летняя Кэрис растут очень красивыми и всё больше становятся похожи на родителей, уверены поклонники. "Лучший рождественский подарок. Сегодня пошли посмотреть колодец, построенный на средства, которые мы пожертвовали некоторым семьям в Камбодже. Такая радость для нас!" - подписала фото Кэтрин. 73-летний супруг Джонс, актер Майкл Дуглас также участвует в семейных прогулках и экскурсиях.
Кэтрин Зета-Джонс порадовала подписчиков снимками с отдыха в компании детей
Вчера, 22:45
Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс путешествует по Азии со всей семьей.
48-летняя звезда крайне редко публикует в блоге снимки своих детей. Но на этот раз читателям странички актрисы повезло - там появились семейные снимки с отдыха в Камбодже и Индии.
17-летний Дилан и 14-летняя Кэрис растут очень красивыми и всё больше становятся похожи на родителей, уверены поклонники. "Лучший рождественский подарок. Сегодня пошли посмотреть колодец, построенный на средства, которые мы пожертвовали некоторым семьям в Камбодже. Такая радость для нас!" - подписала фото Кэтрин. 73-летний супруг Джонс, актер Майкл Дуглас также участвует в семейных прогулках и экскурсиях.
17-летний Дилан и 14-летняя Кэрис растут очень красивыми и всё больше становятся похожи на родителей, уверены поклонники. "Лучший рождественский подарок. Сегодня пошли посмотреть колодец, построенный на средства, которые мы пожертвовали некоторым семьям в Камбодже. Такая радость для нас!" - подписала фото Кэтрин. 73-летний супруг Джонс, актер Майкл Дуглас также участвует в семейных прогулках и экскурсиях.
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Ключевые слова: Кэтрин Зета-Джонс, Майкл Дуглас
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Количество просмотров: 3 796
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, eonline, daily star
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Автор фото: instagram, eonline, daily star
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