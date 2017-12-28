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Инстаграмщики проведут отпуск в Дубаи в компании Бабы Яги и Валерия Меладзе

Сегодня, 15:12
Необычный новогодний флешмоб #ГрущуВДубайХочу среди пользователей сети Instagram провела в декабре компания Mpremiere, организатор мероприятий и создатель известного проекта "Русские сезоны в Дубае".

Инстаграмщики проведут отпуск в Дубаи в компании Бабы Яги и Валерия Меладзе
Участники соревновались за шикарный приз - поездку на двоих в Дубай в новогодние каникулы и приглашение стать гостем эксклюзивных музыкальных вечеров "Русских сезонов". Именно там в январе свою музыкальную программу представят Валерий Меладзе и Стас Михайлов. К творческому заданию на тему зимней грусти участники подошли с юмором и фантазией!

Инстаграмщики проведут отпуск в Дубаи в компании Бабы Яги и Валерия Меладзе


В течение двух недель хэштег #ГрущуВДубайХочу собрал сотни авторских снимков из России, Украины и стран СНГ, став одним из самых ярких и обсуждаемых новогодних конкурсов в сети.

Инстаграмщики проведут отпуск в Дубаи в компании Бабы Яги и Валерия Меладзе


Среди участников были замечены и популярные личности - певец Алекс Малиновский, фитнес-звезда Елизавета Полыгалова, актер Ярослав Жалнин, дизайнер Ирида Хусаинова, актриса Анна Парцева и финалист проекта "Хочу к Меладзе" Григорий Юрченко.
Счастливый случай же выпал молодой семье из Казахстана, чью работу во время видеотрансляции выбрала система рандомайзера.
Однако, на этом сюрпризы для участников не закончились!
Партнёр компании MPremiere - сеть магазинов "Галамарт", чьи креативные проекты известны уже далеко за пределами России, вручила сразу несколько ценных подарков авторам, проявившим наибольшую изобретательность.

Инстаграмщики проведут отпуск в Дубаи в компании Бабы Яги и Валерия Меладзе


Трое участников стали обладателями денежных призов и эксклюзивных говорящих кукол, созданных по образу народной бабушки Галамартовны, недавно выступившей в Дубае на грандиозном музыкальном фестивале PaRUS.
Она же подарила и новогоднюю поездку в Дубай жителю Коломны, сумевшему своей фотографией больше всех рассмешить бабушку.

В самом начале года троих счастливчиков ждут незабываемые музыкальные каникулы в Арабских Эмиратах, а компания MPremiere уже готовит новые сюрпризы, которых в 2018 году будет еще больше.

Инстаграмщики проведут отпуск в Дубаи в компании Бабы Яги и Валерия Меладзе

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Ключевые слова: Русские сезоны в Дубае

Количество просмотров: 1 378
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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