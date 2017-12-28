Инстаграмщики проведут отпуск в Дубаи в компании Бабы Яги и Валерия Меладзе

В течение двух недель хэштег #ГрущуВДубайХочу собрал сотни авторских снимков из России, Украины и стран СНГ, став одним из самых ярких и обсуждаемых новогодних конкурсов в сети.
Среди участников были замечены и популярные личности - певец Алекс Малиновский, фитнес-звезда Елизавета Полыгалова, актер Ярослав Жалнин, дизайнер Ирида Хусаинова, актриса Анна Парцева и финалист проекта "Хочу к Меладзе" Григорий Юрченко.
Счастливый случай же выпал молодой семье из Казахстана, чью работу во время видеотрансляции выбрала система рандомайзера.
Однако, на этом сюрпризы для участников не закончились!
Партнёр компании MPremiere - сеть магазинов "Галамарт", чьи креативные проекты известны уже далеко за пределами России, вручила сразу несколько ценных подарков авторам, проявившим наибольшую изобретательность.
Трое участников стали обладателями денежных призов и эксклюзивных говорящих кукол, созданных по образу народной бабушки Галамартовны, недавно выступившей в Дубае на грандиозном музыкальном фестивале PaRUS.
Она же подарила и новогоднюю поездку в Дубай жителю Коломны, сумевшему своей фотографией больше всех рассмешить бабушку.
В самом начале года троих счастливчиков ждут незабываемые музыкальные каникулы в Арабских Эмиратах, а компания MPremiere уже готовит новые сюрпризы, которых в 2018 году будет еще больше.