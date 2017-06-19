"Покойся с миром, кузен... Не могу поверить, что только прошлой ночью я тебя обнимала! Я не могла подумать, что это будет последний раз, когда я чувствовала тепло твоего тела! Всегда буду любить тебя" - написала Рианна в своём блоге и запустила хэштег #endgunviolence ("конец вооруженному насилию"). Рианна и Аллиен были очень дружны и много времени проводили вместе.
Рианна шокировала поклонников новостью об убийстве своего брата
Вчера, 20:51
Певица Рианна переживает смерть близкого человека.
21-летний двоюродный брат звезды Аллиен был застрелен всего через несколько часов после наступления Рождества, которое он отметил вместе с Рианной и всей семьей. Трагедия случилась на родине певицы, в островном государстве Барбадос. Неизвестный подбежал к Аллиену на улице и несколько раз выстрелил в спину, после чего скрылся.
"Покойся с миром, кузен... Не могу поверить, что только прошлой ночью я тебя обнимала! Я не могла подумать, что это будет последний раз, когда я чувствовала тепло твоего тела! Всегда буду любить тебя" - написала Рианна в своём блоге и запустила хэштег #endgunviolence ("конец вооруженному насилию"). Рианна и Аллиен были очень дружны и много времени проводили вместе.
"Покойся с миром, кузен... Не могу поверить, что только прошлой ночью я тебя обнимала! Я не могла подумать, что это будет последний раз, когда я чувствовала тепло твоего тела! Всегда буду любить тебя" - написала Рианна в своём блоге и запустила хэштег #endgunviolence ("конец вооруженному насилию"). Рианна и Аллиен были очень дружны и много времени проводили вместе.
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Ключевые слова: Рианна
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Количество просмотров: 8 515
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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