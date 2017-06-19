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Рианна шокировала поклонников новостью об убийстве своего брата

Вчера, 20:51
Певица Рианна переживает смерть близкого человека.

Рианна шокировала поклонников новостью об убийстве своего брата
21-летний двоюродный брат звезды Аллиен был застрелен всего через несколько часов после наступления Рождества, которое он отметил вместе с Рианной и всей семьей. Трагедия случилась на родине певицы, в островном государстве Барбадос. Неизвестный подбежал к Аллиену на улице и несколько раз выстрелил в спину, после чего скрылся.

Рианна шокировала поклонников новостью об убийстве своего брата


Рианна шокировала поклонников новостью об убийстве своего брата


"Покойся с миром, кузен... Не могу поверить, что только прошлой ночью я тебя обнимала! Я не могла подумать, что это будет последний раз, когда я чувствовала тепло твоего тела! Всегда буду любить тебя" - написала Рианна в своём блоге и запустила хэштег #endgunviolence ("конец вооруженному насилию"). Рианна и Аллиен были очень дружны и много времени проводили вместе.

Рианна шокировала поклонников новостью об убийстве своего брата


Рианна шокировала поклонников новостью об убийстве своего брата


Рианна шокировала поклонников новостью об убийстве своего брата


Рианна шокировала поклонников новостью об убийстве своего брата


← Яна Захарова не прочь побороться за ме... Стала известна причина поспешного пер... →

Ключевые слова: Рианна

Количество просмотров: 8 515
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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