Сейчас Лохан проживает в ОАЭ и буквально купается в роскоши. В арабской стране у Линдси много поклонников, и она даже намерена начать там собственный бизнес. "Здесь вы действительно можете наслаждаться жизнью. Мне здесь хорошо, я действительно счастлива, я в очень хорошем месте. Я люблю жизнь!" - заявила актриса.
Стала известна причина поспешного переезда Линдси Лохан в Дубай
Вчера, 21:42
Скандальная актриса Линдси Лохан неожиданно покинула США.
На днях выяснилось, что Линдси Лохан несколько лет не платила налоги на родине - долги накопились за 2010, 2014 и 2015 годы. В итоге, звезда получила миллионный штраф. Разумеется, актриса отказалась признавать, что намеренно уклонялась от уплаты, сказав лишь, что налоговыми вопросами занимался её менеджер.
Сейчас Лохан проживает в ОАЭ и буквально купается в роскоши. В арабской стране у Линдси много поклонников, и она даже намерена начать там собственный бизнес. "Здесь вы действительно можете наслаждаться жизнью. Мне здесь хорошо, я действительно счастлива, я в очень хорошем месте. Я люблю жизнь!" - заявила актриса.
Сейчас Лохан проживает в ОАЭ и буквально купается в роскоши. В арабской стране у Линдси много поклонников, и она даже намерена начать там собственный бизнес. "Здесь вы действительно можете наслаждаться жизнью. Мне здесь хорошо, я действительно счастлива, я в очень хорошем месте. Я люблю жизнь!" - заявила актриса.
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Ключевые слова: Линдси Лохан
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Количество просмотров: 4 381
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, daily mail
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Автор фото: instagram, vk.com, daily mail
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