Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Стала известна причина поспешного переезда Линдси Лохан в Дубай

Вчера, 21:42
Скандальная актриса Линдси Лохан неожиданно покинула США.

Стала известна причина поспешного переезда Линдси Лохан в Дубай
На днях выяснилось, что Линдси Лохан несколько лет не платила налоги на родине - долги накопились за 2010, 2014 и 2015 годы. В итоге, звезда получила миллионный штраф. Разумеется, актриса отказалась признавать, что намеренно уклонялась от уплаты, сказав лишь, что налоговыми вопросами занимался её менеджер.

Стала известна причина поспешного переезда Линдси Лохан в Дубай


Стала известна причина поспешного переезда Линдси Лохан в Дубай


Сейчас Лохан проживает в ОАЭ и буквально купается в роскоши. В арабской стране у Линдси много поклонников, и она даже намерена начать там собственный бизнес. "Здесь вы действительно можете наслаждаться жизнью. Мне здесь хорошо, я действительно счастлива, я в очень хорошем месте. Я люблю жизнь!" - заявила актриса.

Стала известна причина поспешного переезда Линдси Лохан в Дубай

← Рианна шокировала поклонников новост...

Ключевые слова: Линдси Лохан

Количество просмотров: 4 381
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, daily mail

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Линдси Лохан показала фигуру в купальнике
Линдси Лохан попала в крупный скандал из-за воровства у бывшего любовника
Линдси Лохан выложила в сеть селфи из постели
Представитель Линдси Лохан рассказал правду о разрыве актрисы с Егором Тарабасовым
Самое популярное за неделю
Комментарии

Стала известна причина поспешного переезда Линдси Лохан в Дубай Скандальная актриса Линдси Лохан неожиданно покинула США.
Рианна шокировала поклонников новостью об убийстве своего брата Певица Рианна переживает смерть близкого человека.
Яна Захарова не прочь побороться за место в эфире с Яной Кошкиной В уходящем году на отечественном телевидении зажглась «звезда» Яны Кошкиной, но в наступающем году «Miss Fashion TV Russia» Яна Захарова готова составить ей конкуренцию.
Инстаграмщики проведут отпуск в Дубаи в компании Бабы Яги и Валерия Меладзе Необычный новогодний флешмоб #ГрущуВДубайХочу среди пользователей сети Instagram провела в декабре компания Mpremiere, организатор мероприятий и создатель известного проекта "Русские сезоны в Дубае".
Ольга Бузова и Анастасия Костенко оказались замешаны в фэшн-скандале После информации о том, что бывший муж Ольги Бузовой сделал предложение своей новой пассии Анастасии Костенко, в блоге певицы появился забавный пост.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.