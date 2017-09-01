Стала известна причина поспешного переезда Линдси Лохан в Дубай

На днях выяснилось, что Линдси Лохан несколько лет не платила налоги на родине - долги накопились за 2010, 2014 и 2015 годы. В итоге, звезда получила миллионный штраф. Разумеется, актриса отказалась признавать, что намеренно уклонялась от уплаты, сказав лишь, что налоговыми вопросами занимался её менеджер.Сейчас Лохан проживает в ОАЭ и буквально купается в роскоши. В арабской стране у Линдси много поклонников, и она даже намерена начать там собственный бизнес. "Здесь вы действительно можете наслаждаться жизнью. Мне здесь хорошо, я действительно счастлива, я в очень хорошем месте. Я люблю жизнь!" - заявила актриса.