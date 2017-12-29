Екатерина Климова создаст собственную коллекцию нижнего белья

Помимио актерской карьеры Екатерина успевает воспитывать четырех детей. Недавно же актриса поделилась своими планами создать собственную марку нижнего белья.«Может, это совпадение или знак, но в последнем гастрольном турне мой чемодан «увели» на Московском вокзале. Так вот, хочу передать этим людям большое спасибо, ничего особенно ценного там не было, кроме моих костюмов, но их сложно назвать костюмами – это было красивое нижнее белье: корсет, чулки и так далее.Сначала я очень расстроилась, в панике подумала, как буду доигрывать спектакли, куда бежать, чтобы купить новые «костюмы» в новогодней суете. Женщины, думаю, меня поймут: какая бы ни была у вас фигура, подобрать подходящее белье не так уж легко. И тут вдруг меня осенило! Вот оно, то самое дело, которым я хочу заниматься помимо актерской карьеры, - открыть ателье по пошиву индивидуального женского белья. Даже название придумала – «Мишель», - рассказала Климова.Трудолюбию актрисы можно только позавидовать, ведь даже с одним ребенком бывает сложно, а у нее их четыре, а еще и любимая работа.