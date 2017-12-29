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Эвелина Бледанс рассказала, что происходит в ее личной жизни после развода

Сегодня, 09:46
В этом году Эвелина Бледанс сообщила о том, что развелась со своим супругом Александром Семиным.

Эвелина Бледанс рассказала, что происходит в ее личной жизни после развода
Даже после расставания экс-супруги смогли сохранить теплые отношения и вместе воспитывают общего сына Семена. На днях же в интервью Эвелина рассказала, что происходит в ее личной жизни.

Эвелина Бледанс рассказала, что происходит в ее личной жизни после развода


«Многие СМИ пишут про мои новые отношения, про то, что я хочу еще одного ребенка, но нет, пока никаких других мужчин в своей жизни я не планирую. По поводу скорой свадьбы – тоже слухи. 2017 год принес мне много проблем, разочарований, но, как ни странно, заканчивается он позитивно. Я из тех людей, кто во всем старается увидеть плюсы. А насчет еще одного ребенка... Я ничего не планирую. Если Бог даст, то буду счастлива», – заявила Бледанс.

Эвелина признается, что развод дался ей нелегко, но поддержка близких людей помогла пережить сложное время.

Эвелина Бледанс рассказала, что происходит в ее личной жизни после развода

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Ключевые слова: Эвелина Бледанс

Количество просмотров: 7 436
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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