Эвелина Бледанс рассказала, что происходит в ее личной жизни после развода

Даже после расставания экс-супруги смогли сохранить теплые отношения и вместе воспитывают общего сына Семена. На днях же в интервью Эвелина рассказала, что происходит в ее личной жизни.«Многие СМИ пишут про мои новые отношения, про то, что я хочу еще одного ребенка, но нет, пока никаких других мужчин в своей жизни я не планирую. По поводу скорой свадьбы – тоже слухи. 2017 год принес мне много проблем, разочарований, но, как ни странно, заканчивается он позитивно. Я из тех людей, кто во всем старается увидеть плюсы. А насчет еще одного ребенка... Я ничего не планирую. Если Бог даст, то буду счастлива», – заявила Бледанс.Эвелина признается, что развод дался ей нелегко, но поддержка близких людей помогла пережить сложное время.