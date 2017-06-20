Вера Брежнева ошеломила подписчиков снимком с младенцем

Сегодня супруге композитора Константина Меладзе Вере Брежневой удалось создать, пожалуй, главную интригу последней недели текущего года. В специальном разделе Instagram Stories она опубликовала фото с новорожденным малышом. В кадре видна лишь ручка младенца, которая лежит на ладони женщины.Подписи под загадочным снимком читатели блога Брежневой не обнаружили и начали теряться в догадках - неужели певица в тайне от всех снова стала мамой?