Подписи под загадочным снимком читатели блога Брежневой не обнаружили и начали теряться в догадках - неужели певица в тайне от всех снова стала мамой?
Вера Брежнева ошеломила подписчиков снимком с младенцем
Вчера, 19:30
Поклонники певицы Веры Брежневой гадают - неужели она вновь стала мамой?
Сегодня супруге композитора Константина Меладзе Вере Брежневой удалось создать, пожалуй, главную интригу последней недели текущего года. В специальном разделе Instagram Stories она опубликовала фото с новорожденным малышом. В кадре видна лишь ручка младенца, которая лежит на ладони женщины.
Подписи под загадочным снимком читатели блога Брежневой не обнаружили и начали теряться в догадках - неужели певица в тайне от всех снова стала мамой?
Подписи под загадочным снимком читатели блога Брежневой не обнаружили и начали теряться в догадках - неужели певица в тайне от всех снова стала мамой?
← Марат Башаров возьмет под опеку двоих ... Сергей Лазарев показал редкое фото сы... →
Ключевые слова: Вера Брежнева
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Количество просмотров: 7 813
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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