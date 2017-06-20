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Вера Брежнева ошеломила подписчиков снимком с младенцем

Вчера, 19:30
Поклонники певицы Веры Брежневой гадают - неужели она вновь стала мамой?

Вера Брежнева ошеломила подписчиков снимком с младенцем
Сегодня супруге композитора Константина Меладзе Вере Брежневой удалось создать, пожалуй, главную интригу последней недели текущего года. В специальном разделе Instagram Stories она опубликовала фото с новорожденным малышом. В кадре видна лишь ручка младенца, которая лежит на ладони женщины.

Вера Брежнева ошеломила подписчиков снимком с младенцем


Вера Брежнева ошеломила подписчиков снимком с младенцем


Подписи под загадочным снимком читатели блога Брежневой не обнаружили и начали теряться в догадках - неужели певица в тайне от всех снова стала мамой?

Вера Брежнева ошеломила подписчиков снимком с младенцем


Вера Брежнева ошеломила подписчиков снимком с младенцем

← Марат Башаров возьмет под опеку двоих ... Сергей Лазарев показал редкое фото сы... →

Ключевые слова: Вера Брежнева

Количество просмотров: 7 813
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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