Минувшим летом звездная пара отметила шестую годовщину со дня свадьбы.
Наталья Водянова показала селфи с отдыха в компании супруга
Вчера, 20:21
Российская модель Наталья Водянова готовится к праздникам в тёплом Лос-Анджелесе.
Пока Москва уже начала забывать, как выглядит солнце, за океаном совершенно другая картина. Практически чистое небо и яркое солнце в городе ангелов, где сейчас почти +23 градуса, создают идеальное романтическое настроение. Итог - в блоге модели появилось редкое селфи с супругом, миллиардером Антуаном Арно. Фото за считанные часы набрало несколько десятков тысяч лайков.
Минувшим летом звездная пара отметила шестую годовщину со дня свадьбы.
Минувшим летом звездная пара отметила шестую годовщину со дня свадьбы.
← Сергей Лазарев показал редкое фото сы...
Ключевые слова: Наталья Водянова, Антуан Арно
Количество просмотров: 9 139
Количество просмотров: 9 139
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, the sun, daily mail
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Автор фото: instagram, the sun, daily mail
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Наталья Водянова показала селфи с отдыха в компании супруга Российская модель Наталья Водянова готовится к праздникам в тёплом Лос-Анджелесе.
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