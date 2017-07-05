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Наталья Водянова показала селфи с отдыха в компании супруга

Вчера, 20:21
Российская модель Наталья Водянова готовится к праздникам в тёплом Лос-Анджелесе.

Наталья Водянова показала селфи с отдыха в компании супруга
Пока Москва уже начала забывать, как выглядит солнце, за океаном совершенно другая картина. Практически чистое небо и яркое солнце в городе ангелов, где сейчас почти +23 градуса, создают идеальное романтическое настроение. Итог - в блоге модели появилось редкое селфи с супругом, миллиардером Антуаном Арно. Фото за считанные часы набрало несколько десятков тысяч лайков.

Наталья Водянова показала селфи с отдыха в компании супруга


Минувшим летом звездная пара отметила шестую годовщину со дня свадьбы.

Наталья Водянова показала селфи с отдыха в компании супруга


Наталья Водянова показала селфи с отдыха в компании супруга

← Сергей Лазарев показал редкое фото сы...

Ключевые слова: Наталья Водянова, Антуан Арно

Количество просмотров: 9 139
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, the sun, daily mail

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