Наталья Водянова показала селфи с отдыха в компании супруга

Пока Москва уже начала забывать, как выглядит солнце, за океаном совершенно другая картина. Практически чистое небо и яркое солнце в городе ангелов, где сейчас почти +23 градуса, создают идеальное романтическое настроение. Итог - в блоге модели появилось редкое селфи с супругом, миллиардером Антуаном Арно. Фото за считанные часы набрало несколько десятков тысяч лайков.Минувшим летом звездная пара отметила шестую годовщину со дня свадьбы.