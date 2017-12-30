Онкобольная Елена Степунина возвращается в семью после окончания лучевой терапии

На днях Елена рассказала о том, что завершила курс лучевой терапии. Но она не может пока утверждать о том, что смогла побороть страшную болезнь, она не собирается торопить события.«Поздравления пока не принимаю, официального подтверждения моего выздоровления нет, но это все на бумажках будет скоро, чувствую! Ровно 9 месяцев ада! 9 месяцев плохого самочувствия! 9 месяцев нервных срывов и слез. 9 месяцев, которые показали, кто есть кто. 9 месяцев страха, 9 месяцев добра и заботы. 9 месяцев поддержки в минуты печали. 9 месяцев, которые перевернули мою жизнь! 9 месяцев, за которые я стала другой! Теперь в планах замечательно встретить Новый 2018 год и поехать к родственникам в Краснодарский край всей семьей», - рассказала Степунина.В недавнем интервью Елена призналась, что на лечение ушло около 200 тысяч рублей, которые ей помогли собрать подписчики.