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Онкобольная Елена Степунина возвращается в семью после окончания лучевой терапии

Сегодня, 16:18
Вот уже на протяжении нескольких месяцев экс-участница главной телестройки страны Елена Степунина ведет отчаянную борьбу с онкологическим заболеванием.

Онкобольная Елена Степунина возвращается в семью после окончания лучевой терапии
На днях Елена рассказала о том, что завершила курс лучевой терапии. Но она не может пока утверждать о том, что смогла побороть страшную болезнь, она не собирается торопить события.

Онкобольная Елена Степунина возвращается в семью после окончания лучевой терапии


«Поздравления пока не принимаю, официального подтверждения моего выздоровления нет, но это все на бумажках будет скоро, чувствую! Ровно 9 месяцев ада! 9 месяцев плохого самочувствия! 9 месяцев нервных срывов и слез. 9 месяцев, которые показали, кто есть кто. 9 месяцев страха, 9 месяцев добра и заботы. 9 месяцев поддержки в минуты печали. 9 месяцев, которые перевернули мою жизнь! 9 месяцев, за которые я стала другой! Теперь в планах замечательно встретить Новый 2018 год и поехать к родственникам в Краснодарский край всей семьей», - рассказала Степунина.

В недавнем интервью Елена призналась, что на лечение ушло около 200 тысяч рублей, которые ей помогли собрать подписчики.

Онкобольная Елена Степунина возвращается в семью после окончания лучевой терапии

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Ключевые слова: Елена Степунина

Количество просмотров: 5 148
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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