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Кайя Гербер показала снимок в откровенном купальнике

Сегодня, 10:36
16-летняя Кайя Гербер на сегодняшний день является чуть ли не популярнее своей мамы Синди Кроуфорд.

Кайя Гербер показала снимок в откровенном купальнике
Знаменитые дизайнеры хотят поработать с девушкой, да и каждый показ с ее участием еще долго обсуждается в Сети. Недавно же Кайя опубликовала фотографию в своем микроблоге, на которой позирует в довольно откровенном купальнике.

Кайя Гербер показала снимок в откровенном купальнике


Снимок за довольно короткое время набрало большое количество просмотров. Но все таки некоторые подписчики считают, что девушке еще рано надевать такие откровенные наряды.

Кайя Гербер показала снимок в откровенном купальнике

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Ключевые слова: Кайя Гербер

Количество просмотров: 4 212
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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