Снимок за довольно короткое время набрало большое количество просмотров. Но все таки некоторые подписчики считают, что девушке еще рано надевать такие откровенные наряды.
Кайя Гербер показала снимок в откровенном купальнике
Сегодня, 10:36
16-летняя Кайя Гербер на сегодняшний день является чуть ли не популярнее своей мамы Синди Кроуфорд.
Знаменитые дизайнеры хотят поработать с девушкой, да и каждый показ с ее участием еще долго обсуждается в Сети. Недавно же Кайя опубликовала фотографию в своем микроблоге, на которой позирует в довольно откровенном купальнике.
Снимок за довольно короткое время набрало большое количество просмотров. Но все таки некоторые подписчики считают, что девушке еще рано надевать такие откровенные наряды.
Снимок за довольно короткое время набрало большое количество просмотров. Но все таки некоторые подписчики считают, что девушке еще рано надевать такие откровенные наряды.
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Ключевые слова: Кайя Гербер
Количество просмотров: 4 212
Количество просмотров: 4 212
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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