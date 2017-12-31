Кайя Гербер показала снимок в откровенном купальнике

Знаменитые дизайнеры хотят поработать с девушкой, да и каждый показ с ее участием еще долго обсуждается в Сети. Недавно же Кайя опубликовала фотографию в своем микроблоге, на которой позирует в довольно откровенном купальнике.Снимок за довольно короткое время набрало большое количество просмотров. Но все таки некоторые подписчики считают, что девушке еще рано надевать такие откровенные наряды.