Чересчур яркий макияж Ирины Безруковой был раскритикован фанатами

Чаще всего актриса выходит в свет с естественным макияжем, но на днях она решила сделать исключение. Ирину в своем микроблоге разместила фотографию, на которой она запечатлена с ярко накрашенными глазами.«Не надо так сильно краситься! Что-то не то!», «Ирина, вы, пожалуйста, так не красьтесь!!!» — раскритиковали актрису подписчики.Но по мнению некоторых фолловеров, Безрукова всегда выглядит безупречно, и никакой макияж не может ее испортить.