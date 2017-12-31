Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Чересчур яркий макияж Ирины Безруковой был раскритикован фанатами

Сегодня, 11:04
Актриса Ирина Безрукова всегда может похвастаться роскошным внешним видом.

Чересчур яркий макияж Ирины Безруковой был раскритикован фанатами
Чаще всего актриса выходит в свет с естественным макияжем, но на днях она решила сделать исключение. Ирину в своем микроблоге разместила фотографию, на которой она запечатлена с ярко накрашенными глазами.

Чересчур яркий макияж Ирины Безруковой был раскритикован фанатами


«Не надо так сильно краситься! Что-то не то!», «Ирина, вы, пожалуйста, так не красьтесь!!!» — раскритиковали актрису подписчики.

Но по мнению некоторых фолловеров, Безрукова всегда выглядит безупречно, и никакой макияж не может ее испортить.

Чересчур яркий макияж Ирины Безруковой был раскритикован фанатами

← Алессандра Амбросио удивила фанатов с... Анна Седокова опубликовала совместно... →

Ключевые слова: Ирина Безрукова

Количество просмотров: 3 640
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Ольга Орлова удивила фанатов чересчур ярким макияжем
Бритни Спирс раскритиковали за чересчур яркий макияж
Ирина Безрукова сильно переживала из-за переезда
Ирина Безрукова удивила поклонников своим внешним видом
Самое популярное за неделю
Комментарии

Селена Гомес решила отдохнуть от Джастина Бибера Узнав о воссоединении знаменитых певцов и кумиров подростков по всему миру, Джастина Бибера и Селены Гомес, фанаты порадовались за кумиров.
Анна Седокова опубликовала совместное фото со старшей дочерью Теперь же в микроблоге популярной певицы Анны Седоковой редко появляются семейные фотографии, чаще всего она публикует рабочие снимки.
Чересчур яркий макияж Ирины Безруковой был раскритикован фанатами Актриса Ирина Безрукова всегда может похвастаться роскошным внешним видом.
Алессандра Амбросио удивила фанатов своей фигурой на отдыхе В настоящее время знаменитая модель Алессандра Амбросио отдыхает со своей семьей на берегу океана и наслаждается водными процедурами.
Линдси Лохан сообщила, что ее укусила змея В новогодние каникулы актриса Линдси Лохан решила отправиться в теплые края и улетела в Таиланд.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.