Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Селена Гомес решила отдохнуть от Джастина Бибера

Сегодня, 11:20
Узнав о воссоединении знаменитых певцов и кумиров подростков по всему миру, Джастина Бибера и Селены Гомес, фанаты порадовались за кумиров.

Селена Гомес решила отдохнуть от Джастина Бибера
Но судя по всему в отношениях пары не все так гладко, как казалось многим. На днях Селена улетела на отдых в Мексику вместе со своими друзьями, при этом Джастина рядом с ней не оказалось.

Селена Гомес решила отдохнуть от Джастина Бибера


По сведениям источников, пара встретит Новый год по отдельности, да и все праздники проведут они не вместе. Видимо влюбленные снова повздорили, но поклонники не теряют надежды услышать в скором времени о предстоящей свадьбе.

Селена Гомес решила отдохнуть от Джастина Бибера

← Анна Седокова опубликовала совместно...

Ключевые слова: Селена Гомес, Джастин Бибер

Количество просмотров: 5 148
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Нервы мамы Селены Гомес не выдержали, когда она узнала о планах дочери и Джастина Бибера
Мама Джастина Бибера поделилась тем, как относится к Селене Гомес
Селена Гомес и Джастин Бибер решили жить вместе
Селена Гомес и Джастин Бибер возобновили романтические отношения
Самое популярное за неделю
Комментарии

Селена Гомес решила отдохнуть от Джастина Бибера Узнав о воссоединении знаменитых певцов и кумиров подростков по всему миру, Джастина Бибера и Селены Гомес, фанаты порадовались за кумиров.
Анна Седокова опубликовала совместное фото со старшей дочерью Теперь же в микроблоге популярной певицы Анны Седоковой редко появляются семейные фотографии, чаще всего она публикует рабочие снимки.
Чересчур яркий макияж Ирины Безруковой был раскритикован фанатами Актриса Ирина Безрукова всегда может похвастаться роскошным внешним видом.
Алессандра Амбросио удивила фанатов своей фигурой на отдыхе В настоящее время знаменитая модель Алессандра Амбросио отдыхает со своей семьей на берегу океана и наслаждается водными процедурами.
Линдси Лохан сообщила, что ее укусила змея В новогодние каникулы актриса Линдси Лохан решила отправиться в теплые края и улетела в Таиланд.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.