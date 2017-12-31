Селена Гомес решила отдохнуть от Джастина Бибера

Но судя по всему в отношениях пары не все так гладко, как казалось многим. На днях Селена улетела на отдых в Мексику вместе со своими друзьями, при этом Джастина рядом с ней не оказалось.По сведениям источников, пара встретит Новый год по отдельности, да и все праздники проведут они не вместе. Видимо влюбленные снова повздорили, но поклонники не теряют надежды услышать в скором времени о предстоящей свадьбе.