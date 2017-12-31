По сведениям источников, пара встретит Новый год по отдельности, да и все праздники проведут они не вместе. Видимо влюбленные снова повздорили, но поклонники не теряют надежды услышать в скором времени о предстоящей свадьбе.
Селена Гомес решила отдохнуть от Джастина Бибера
Сегодня, 11:20
Узнав о воссоединении знаменитых певцов и кумиров подростков по всему миру, Джастина Бибера и Селены Гомес, фанаты порадовались за кумиров.
Но судя по всему в отношениях пары не все так гладко, как казалось многим. На днях Селена улетела на отдых в Мексику вместе со своими друзьями, при этом Джастина рядом с ней не оказалось.
По сведениям источников, пара встретит Новый год по отдельности, да и все праздники проведут они не вместе. Видимо влюбленные снова повздорили, но поклонники не теряют надежды услышать в скором времени о предстоящей свадьбе.
По сведениям источников, пара встретит Новый год по отдельности, да и все праздники проведут они не вместе. Видимо влюбленные снова повздорили, но поклонники не теряют надежды услышать в скором времени о предстоящей свадьбе.
← Анна Седокова опубликовала совместно...
Ключевые слова: Селена Гомес, Джастин Бибер
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Количество просмотров: 5 148
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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