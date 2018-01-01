Ирина Муромцева долго не могла избавиться от ужасных комплексов

Недавно Ирина удивила подписчиков, рассказав историю из детства. Оказалось, что в молодости Муромцеву очень беспокоили пухлые от природы губы.«У меня никогда не было комплексов по поводу роста, были по поводу объема губ. Даже помню, в 10-м классе просила маму найти врача, чтобы сделать операцию по уменьшению. Тогда, как назло, вышел сериал «Человек, который смеется», и какие-то парни в автобусе назвали меня Гуимплен и поржали. Я рыдала дня три. Сегодня только все вроде уже перестали повально худеть, как появились новые жуткие процедуры по растягиванию ног. Бьюти-индустрия – сильная штука, противостоять ей сложно в любом возрасте. И чтобы принять себя такой, какая есть, нужно сильно постараться», - заявила женщина.Фолловеры восхитились такой откровенностью Ирины и поддержали ее, заявив что внешности звезды может позавидовать любая девушка.