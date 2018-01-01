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Ирина Муромцева долго не могла избавиться от ужасных комплексов

Сегодня, 16:45
Известная телеведущая Ирина Муромцева часто общается со своими поклонниками и делится с ними своими мыслями.

Ирина Муромцева долго не могла избавиться от ужасных комплексов
Недавно Ирина удивила подписчиков, рассказав историю из детства. Оказалось, что в молодости Муромцеву очень беспокоили пухлые от природы губы.

Ирина Муромцева долго не могла избавиться от ужасных комплексов


«У меня никогда не было комплексов по поводу роста, были по поводу объема губ. Даже помню, в 10-м классе просила маму найти врача, чтобы сделать операцию по уменьшению. Тогда, как назло, вышел сериал «Человек, который смеется», и какие-то парни в автобусе назвали меня Гуимплен и поржали. Я рыдала дня три. Сегодня только все вроде уже перестали повально худеть, как появились новые жуткие процедуры по растягиванию ног. Бьюти-индустрия – сильная штука, противостоять ей сложно в любом возрасте. И чтобы принять себя такой, какая есть, нужно сильно постараться», - заявила женщина.

Фолловеры восхитились такой откровенностью Ирины и поддержали ее, заявив что внешности звезды может позавидовать любая девушка.

Ирина Муромцева долго не могла избавиться от ужасных комплексов

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Ключевые слова: Ирина Муромцева

Количество просмотров: 2 665
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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