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Мама Энрике Иглесиаса поведала о том, как чувствовала себя во время беременности Анна Курникова

Сегодня, 18:04
В середине декабря фанаты знаменитого певца Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой узнали радостную новость о том, что они впервые стали родителями.

Мама Энрике Иглесиаса поведала о том, как чувствовала себя во время беременности Анна Курникова
Анна подарила своему возлюбленному очаровательных близнецов. На днях же мама исполнителя впервые прервала молчание и поведала о том, как же проходила беременность Анны.

Мама Энрике Иглесиаса поведала о том, как чувствовала себя во время беременности Анна Курникова


«Ей не приходилось много отдыхать или посещать врачей. Это была совершенно нормальная беременность. Анна ничего не скрывала. Просто она ведет спокойный домашний образ жизни, поэтому никто и не догадывался о ее интересном положении.

Мама Энрике Иглесиаса поведала о том, как чувствовала себя во время беременности Анна Курникова


Энрике невероятно счастлив из-за того, что стал отцом. Думаю, у Анны получится быть хорошей матерью. Сейчас она проводит все свободное время с малышами», - рассказала женщина.

Напомним, что о беременности Курниковой никто и не догадывался, до сих пор общественность гадает, как же ей удалось на протяжении девяти месяцев скрывать свое интересное положение.

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Ключевые слова: Энрике Иглесиас, Анна Курникова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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