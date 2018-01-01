Мама Энрике Иглесиаса поведала о том, как чувствовала себя во время беременности Анна Курникова

Анна подарила своему возлюбленному очаровательных близнецов. На днях же мама исполнителя впервые прервала молчание и поведала о том, как же проходила беременность Анны.«Ей не приходилось много отдыхать или посещать врачей. Это была совершенно нормальная беременность. Анна ничего не скрывала. Просто она ведет спокойный домашний образ жизни, поэтому никто и не догадывался о ее интересном положении.Энрике невероятно счастлив из-за того, что стал отцом. Думаю, у Анны получится быть хорошей матерью. Сейчас она проводит все свободное время с малышами», - рассказала женщина.Напомним, что о беременности Курниковой никто и не догадывался, до сих пор общественность гадает, как же ей удалось на протяжении девяти месяцев скрывать свое интересное положение.