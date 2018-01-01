Совместное фото Аллы Пугачевой с дочкой восхитило пользователей Сети

В одной из самых известных семей в российском шоу-бизнесе, у Аллы Пугачевой и Максима Галкина, подрастают двойняшки, Гарри и Лиза.

Максим довольно часто делится со своими подписчиками фотографиями или видео своих детей. Недавно в микроблоге Галкина был опубликован снимок, на котором Алла Борисовна позирует вместе с дочерью Лизой.Фотография за довольно короткое время набрала огромное количество просмотров. Пользователи Сети пришли в восторг от маленькой Лизы и засыпали знаменитостей комплиментами.