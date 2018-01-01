Фотография за довольно короткое время набрала огромное количество просмотров. Пользователи Сети пришли в восторг от маленькой Лизы и засыпали знаменитостей комплиментами.
Совместное фото Аллы Пугачевой с дочкой восхитило пользователей Сети
Вчера, 19:37
В одной из самых известных семей в российском шоу-бизнесе, у Аллы Пугачевой и Максима Галкина, подрастают двойняшки, Гарри и Лиза.
Максим довольно часто делится со своими подписчиками фотографиями или видео своих детей. Недавно в микроблоге Галкина был опубликован снимок, на котором Алла Борисовна позирует вместе с дочерью Лизой.
Фотография за довольно короткое время набрала огромное количество просмотров. Пользователи Сети пришли в восторг от маленькой Лизы и засыпали знаменитостей комплиментами.
Фотография за довольно короткое время набрала огромное количество просмотров. Пользователи Сети пришли в восторг от маленькой Лизы и засыпали знаменитостей комплиментами.
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Ключевые слова: Алла Пугачева, Максим Галкин
Количество просмотров: 12 558
Количество просмотров: 12 558
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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