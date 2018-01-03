Милана Кержакова вспомнила, как же плохо чувствовала себя, когда родился ее первенец

«Когда появился Артемий, все радовались ребенку, а мне было все равно. Я не ощущала никакой ценности жизни: ну родился новый человек, и что теперь? Мы с ним довольно странно выглядели вместе — Тема очень жизнерадостный ребенок, постоянно улыбался, смеялся и веселился на фоне своей мамы с каменным лицом», — вспоминает в интервью молодая мама.
В течение нескольких недель после рождения сына Милана впала в жуткую депрессию и даже попала в больницу с нервным срывом, но потом смогла взять себя в руки.