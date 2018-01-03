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Милана Кержакова вспомнила, как же плохо чувствовала себя, когда родился ее первенец

Сегодня, 18:10
Прошлый год выдался непростым для супруги футболиста Александра Кержакова Миланы.

Милана Кержакова вспомнила, как же плохо чувствовала себя, когда родился ее первенец
Она стала впервые мамой, но и потеряля любимого отца. Теперь же Милана с ужасом вспоминает то время, когда скончался ее отец, а вскоре появился на свет первенец.

Милана Кержакова вспомнила, как же плохо чувствовала себя, когда родился ее первенец


«Когда появился Артемий, все радовались ребенку, а мне было все равно. Я не ощущала никакой ценности жизни: ну родился новый человек, и что теперь? Мы с ним довольно странно выглядели вместе — Тема очень жизнерадостный ребенок, постоянно улыбался, смеялся и веселился на фоне своей мамы с каменным лицом», — вспоминает в интервью молодая мама.

В течение нескольких недель после рождения сына Милана впала в жуткую депрессию и даже попала в больницу с нервным срывом, но потом смогла взять себя в руки.

Милана Кержакова вспомнила, как же плохо чувствовала себя, когда родился ее первенец

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Ключевые слова: Милана Кержакова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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