Милана Кержакова вспомнила, как же плохо чувствовала себя, когда родился ее первенец

Она стала впервые мамой, но и потеряля любимого отца. Теперь же Милана с ужасом вспоминает то время, когда скончался ее отец, а вскоре появился на свет первенец.«Когда появился Артемий, все радовались ребенку, а мне было все равно. Я не ощущала никакой ценности жизни: ну родился новый человек, и что теперь? Мы с ним довольно странно выглядели вместе — Тема очень жизнерадостный ребенок, постоянно улыбался, смеялся и веселился на фоне своей мамы с каменным лицом», — вспоминает в интервью молодая мама.В течение нескольких недель после рождения сына Милана впала в жуткую депрессию и даже попала в больницу с нервным срывом, но потом смогла взять себя в руки.