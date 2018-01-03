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Стеша Маликова подверглась жесткой критике за платье за миллион рублей

Сегодня, 19:14
Перед Новым годом 17-летняя Стефания Маликова показала своим подписчикам платье, в котором собиралась встречать 2018 год.

Стеша Маликова подверглась жесткой критике за платье за миллион рублей
Но поклонники смогли выяснить, что данное платье стоит около миллиона рублей. Их возмутила такая пустая трата денег дочери популярного певца Дмитрия Маликова. Фолловеры засыпали девушку гневными комментариями, посоветовав Стеше поменьше хвастаться достатком своих родителей.

Стеша Маликова подверглась жесткой критике за платье за миллион рублей


Напомним, что на 18-летие Дмитрий Маликов уже выбирает подарок дочери, остановив свой выбор на дорогой иномарке.

Стеша Маликова подверглась жесткой критике за платье за миллион рублей

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Ключевые слова: Стефания Маликова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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