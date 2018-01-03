Стеша Маликова подверглась жесткой критике за платье за миллион рублей

Но поклонники смогли выяснить, что данное платье стоит около миллиона рублей. Их возмутила такая пустая трата денег дочери популярного певца Дмитрия Маликова. Фолловеры засыпали девушку гневными комментариями, посоветовав Стеше поменьше хвастаться достатком своих родителей.Напомним, что на 18-летие Дмитрий Маликов уже выбирает подарок дочери, остановив свой выбор на дорогой иномарке.