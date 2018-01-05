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Наташа Королева поделилась смелыми фотографиями из бани

Сегодня, 13:26
Популярная певица Наташа Королева любит удивлять своих поклонников, публикуя смелые фотографии в своем микроблоге, не стесняясь показывать себя в естественном виде.

Наташа Королева поделилась смелыми фотографиями из бани
Недавно же 44-летняя Наташа превзошла себя, разместив фотографии из бани, на которых позирует вместе со своими подругами, а также взрослым сыном.

Наташа Королева поделилась смелыми фотографиями из бани


«Банный день!» - написала под снимками исполнительница.

Но фолловеры отрицательно отнеслись к таким фотографиям, раскритиковав Королеву в том, что она водит 15-летнего сына в баню в компании женщин.

Наташа Королева поделилась смелыми фотографиями из бани

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Ключевые слова: Наташа Королева

Количество просмотров: 4 368
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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