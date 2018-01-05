Наташа Королева поделилась смелыми фотографиями из бани

Недавно же 44-летняя Наташа превзошла себя, разместив фотографии из бани, на которых позирует вместе со своими подругами, а также взрослым сыном.«Банный день!» - написала под снимками исполнительница.Но фолловеры отрицательно отнеслись к таким фотографиям, раскритиковав Королеву в том, что она водит 15-летнего сына в баню в компании женщин.