Наташа Королева поделилась смелыми фотографиями из бани

Популярная певица Наташа Королева любит удивлять своих поклонников, публикуя смелые фотографии в своем микроблоге, не стесняясь показывать себя в естественном виде.
Недавно же 44-летняя Наташа превзошла себя, разместив фотографии из бани, на которых позирует вместе со своими подругами, а также взрослым сыном.
«Банный день!» - написала под снимками исполнительница.
Но фолловеры отрицательно отнеслись к таким фотографиям, раскритиковав Королеву в том, что она водит 15-летнего сына в баню в компании женщин.
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