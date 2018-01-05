Баста удивил поклонников снимком из молодости

Исполнитель разместил в своем микроблоге фотографию юношеских лет, на ней Баста запечатлен за синтезатором. Тогда рэпер выглядел совершенно по другому, и этим рассмешил своих подписчиков."Вася, ты что ли?", "Да ты мажорик был", "Аааааа", "Медлячок что бы ты заплакала))", - не смогли сдержаться фанаты рэпера.Баста не стал реагировать на многочисленные комментарии, видимо его мало волнует мнение общественности.