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Баста удивил поклонников снимком из молодости

Сегодня, 14:25
Известный рэпер Василий Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, недавно шокировал своих фолловеров.

Баста удивил поклонников снимком из молодости
Исполнитель разместил в своем микроблоге фотографию юношеских лет, на ней Баста запечатлен за синтезатором. Тогда рэпер выглядел совершенно по другому, и этим рассмешил своих подписчиков.

Баста удивил поклонников снимком из молодости


"Вася, ты что ли?", "Да ты мажорик был", "Аааааа", "Медлячок что бы ты заплакала))", - не смогли сдержаться фанаты рэпера.

Баста не стал реагировать на многочисленные комментарии, видимо его мало волнует мнение общественности.

Баста удивил поклонников снимком из молодости

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Ключевые слова: Баста

Количество просмотров: 5 577
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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