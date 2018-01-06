Антон Гусев и Виктория Романец на отдыхе были обмануты мошенниками

На новогодние праздники пара решила отправиться в Чехию, откуда делилась фотографиями. Агентство предложило им скидку в 50% в обмен на посты о путешествии, но в итоге все это оказалось обманом.«Мы сутки потратили на разбирательство с турфирмой, — признается в интервью Виктория. — Настроение под конец было испорчено. Последний день отдыха мы просто сидели в отеле и ждали, как разрешится ситуация. Нам сутки пудрили мозг! Мы поняли, что нас просто обманули. Конечно, мы заплатили. Но очевидно, что они и выбирают таких блогеров, которые способны расплатиться. Те, у кого денег нет, просто сбегают. Кстати, сделать это и просто уехать из отеля агентство советовало и нам.Мы поняли, что столкнулись с кардерами, которые кидают туристов на деньги. Таким образом через путешественников выводят средства, украденные с карт иностранцев. Нам оплатили номер, а потом просто отменили бронирование. На мое имя было забронировано три номера! В один они поселили нас, оплатили, а потом оплату забрали. Второй — также. Туда пытались заселить какого-то мужчину, а оплачивала бы я! Итог такой — после скандала нам вернули 80 тысяч рублей (1 100 евро). Билеты оплатили только в одну сторону и без багажа. Никакой скидки не было!».Напомним, что в прошлом году пара официально оформила свои отношения после громкого скандала с отменой свадьбы.