Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Антон Гусев и Виктория Романец на отдыхе были обмануты мошенниками

Сегодня, 13:10
Бывшие участники популярного телепроекта "Дом-2" Виктория Романец и Антон Гусев являются одной из самых ярких пар реалити-шоу.

Антон Гусев и Виктория Романец на отдыхе были обмануты мошенниками
На новогодние праздники пара решила отправиться в Чехию, откуда делилась фотографиями. Агентство предложило им скидку в 50% в обмен на посты о путешествии, но в итоге все это оказалось обманом.

Антон Гусев и Виктория Романец на отдыхе были обмануты мошенниками


«Мы сутки потратили на разбирательство с турфирмой, — признается в интервью Виктория. — Настроение под конец было испорчено. Последний день отдыха мы просто сидели в отеле и ждали, как разрешится ситуация. Нам сутки пудрили мозг! Мы поняли, что нас просто обманули. Конечно, мы заплатили. Но очевидно, что они и выбирают таких блогеров, которые способны расплатиться. Те, у кого денег нет, просто сбегают. Кстати, сделать это и просто уехать из отеля агентство советовало и нам.

Антон Гусев и Виктория Романец на отдыхе были обмануты мошенниками


Мы поняли, что столкнулись с кардерами, которые кидают туристов на деньги. Таким образом через путешественников выводят средства, украденные с карт иностранцев. Нам оплатили номер, а потом просто отменили бронирование. На мое имя было забронировано три номера! В один они поселили нас, оплатили, а потом оплату забрали. Второй — также. Туда пытались заселить какого-то мужчину, а оплачивала бы я! Итог такой — после скандала нам вернули 80 тысяч рублей (1 100 евро). Билеты оплатили только в одну сторону и без багажа. Никакой скидки не было!».

Напомним, что в прошлом году пара официально оформила свои отношения после громкого скандала с отменой свадьбы.

← Тара Рид шокировала состоянием своего... Анастасия Волочкова жестко ответила з... →

Ключевые слова: Антон Гусев, Виктория Романец

Количество просмотров: 3 744
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Антон Гусев и Виктория Романец уединились на отдыхе
Антон Гусев и Виктория Романец показали фото из бани
Виктория Романец и Антон Гусев нагло обманывают поклонников
Виктория Романец и Антон Гусев разорвали отношения
Самое популярное за неделю
Комментарии

Алена Шишкова демонстрирует идеальную фигуру в желтом бикини В настоящее время Алена Шишкова находится в Таиланде, где проводит новогодние каникулы.
Ким Кардашьян обнажилась на новой фотографии За личной жизнью светской львицы Ким Кардашьян с интересом наблюдают пользователи Сети по всему миру, сама Ким же часто радует поклонников новыми снимками.
Ольга Бузова не стала ярко красить глаза, за что получила комплименты Поклонники телеведущей и певицы Ольги Бузовой привыкли видеть ее с ярко нанесенным макияжем, причем чаще всего исполнительница подчеркивает свои глаза.
Анастасия Решетова решила укоротить свои роскошные локоны С наступлением нового 2018 года Анастасия Решетова решилась на кардинальное преображение своей внешности.
Ольга Серябкина восхитила фотографией в белом бикини С наступлением Нового года солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина начала практически каждый день делиться со своими подписчиками откровенным снимками.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.