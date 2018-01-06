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Анастасия Волочкова жестко ответила завистникам

Сегодня, 13:18
Известная балерина Анастасия Волочкова очень часто подвергается критике со стороны пользователей Сети, которые обсуждают каждый опубликованный ею снимок.

Анастасия Волочкова жестко ответила завистникам
Недавно же знаменитость решила прояснить все и написала подробный пост, в котором ответила на многочисленную критику, которая постоянно поступает в ее адрес.

Анастасия Волочкова жестко ответила завистникам


«Мои хорошие! Вам же больше нравится мой кураж? Ждите. Папарацци не нужны. Я все вам сама от первого лица лучше. Это честнее и правдивей! Смотрите. Это-я. Настоящая и искренняя. Поездка на Мальдивы-мне! Пишу из самолета-это тоже мне. Подаренный мне белый майбах-мне! Черный тоже будет для гармонии! Не переживайте. Он уже есть! Любимые белые розы-тоже мне! И мои! Объятия любимого человека-тоже мне!

Анастасия Волочкова жестко ответила завистникам


Спортивный костюм лично подарила, не нервничайте. Дарите своим добро. Если есть кому... По-настоящему.. Так и счастье-мне! Любви вам, дорогие! И радости! И умейте не завидовать, а радоваться успехам других! А всё, что у меня есть , я-ЗАСЛУЖИЛА! Неимоверным трудом! И, милые мои, после всего того, что я достигла и совершила и станцевала, поверьте, мне можно всё», - говорится в сообщении Анастасии.

Многие подписчики же сошлись во мнении, что таким образом балерина опять же захотела привлечь к себе особое внимание.

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Ключевые слова: Анастасия Волочкова

Количество просмотров: 2 041
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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