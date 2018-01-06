Дарья Пынзарь отмечает день рождения за границей

Недавно же Дарья сообщила о том, что отправляется в Италию, где будет праздновать Рождество и свой день рождения. Сегодня знаменитости исполнилось 32 года, о чем она сообщила в своем микроблоге.«Мне сегодня 32 года и я в Риме и я счастлива! Спасибо всем большое за поздравления, это безумно приятно! Я вас люблю!» - написала под одной из фотографий Пынзарь.Теперь же Дарья все чаще публикует снимки из путешествия, на которых позирует вместе с супругом Сергеем.