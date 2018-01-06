Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Дарья Пынзарь отмечает день рождения за границей

Сегодня, 13:37
Даже после ухода из популярного реалити-шоу "Дом-2" личная жизнь Дарьи Пынзарь находится под пристальным вниманием поклонников, которые с нетерпением ждут новых фотографий из повседневной жизни девушки.

Дарья Пынзарь отмечает день рождения за границей
Недавно же Дарья сообщила о том, что отправляется в Италию, где будет праздновать Рождество и свой день рождения. Сегодня знаменитости исполнилось 32 года, о чем она сообщила в своем микроблоге.

Дарья Пынзарь отмечает день рождения за границей


«Мне сегодня 32 года и я в Риме и я счастлива! Спасибо всем большое за поздравления, это безумно приятно! Я вас люблю!» - написала под одной из фотографий Пынзарь.

Теперь же Дарья все чаще публикует снимки из путешествия, на которых позирует вместе с супругом Сергеем.

Дарья Пынзарь отмечает день рождения за границей

← В состоянии Олега Табакова видна поло... Ольга Серябкина восхитила фотографие... →

Ключевые слова: Дарья Пынзарь

Количество просмотров: 2 795
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Дарья Пынзарь вышла в свет в откровенном кружевном платье
Дарья Пынзарь поведала о радостной новости в семье Алексея Самсонова
Дарья Пынзарь с размахом отметила первый день рождения сына
Мама двоих детей Дарья Пынзарь снялась в сексуальной фотосессии
Самое популярное за неделю
Комментарии

Алена Шишкова демонстрирует идеальную фигуру в желтом бикини В настоящее время Алена Шишкова находится в Таиланде, где проводит новогодние каникулы.
Ким Кардашьян обнажилась на новой фотографии За личной жизнью светской львицы Ким Кардашьян с интересом наблюдают пользователи Сети по всему миру, сама Ким же часто радует поклонников новыми снимками.
Ольга Бузова не стала ярко красить глаза, за что получила комплименты Поклонники телеведущей и певицы Ольги Бузовой привыкли видеть ее с ярко нанесенным макияжем, причем чаще всего исполнительница подчеркивает свои глаза.
Анастасия Решетова решила укоротить свои роскошные локоны С наступлением нового 2018 года Анастасия Решетова решилась на кардинальное преображение своей внешности.
Ольга Серябкина восхитила фотографией в белом бикини С наступлением Нового года солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина начала практически каждый день делиться со своими подписчиками откровенным снимками.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.