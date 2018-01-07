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Дети Синди Кроуфорд представили новую коллекцию известного бренда

Сегодня, 12:51
Модель Синди Кроуфорд была одной из самых востребованных моделей, с которой хотели поработать многие известные бренды.

Дети Синди Кроуфорд представили новую коллекцию известного бренда
Теперь же и дети звезды решили пойти по стопам знаменитой мамы. Кайя в прошлом году дебютировала на подиуме, став звездой показов. А ее брат Пресли тоже успел завоевать любовь именитых дизайнеров.

Дети Синди Кроуфорд представили новую коллекцию известного бренда


На днях дети модели приняли участие в новой рекламе бренда Calvin Klein Jeans, совместно позируя перед фотокамерами. Сама Синди решила похвастаться своими детьми, опубликовав их фотографию.

Дети Синди Кроуфорд представили новую коллекцию известного бренда


Дети Синди Кроуфорд представили новую коллекцию известного бренда

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Ключевые слова: Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, Пресли Гербер

Количество просмотров: 1 742
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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