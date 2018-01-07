Дети Синди Кроуфорд представили новую коллекцию известного бренда

Модель Синди Кроуфорд была одной из самых востребованных моделей, с которой хотели поработать многие известные бренды.

Теперь же и дети звезды решили пойти по стопам знаменитой мамы. Кайя в прошлом году дебютировала на подиуме, став звездой показов. А ее брат Пресли тоже успел завоевать любовь именитых дизайнеров.На днях дети модели приняли участие в новой рекламе бренда Calvin Klein Jeans, совместно позируя перед фотокамерами. Сама Синди решила похвастаться своими детьми, опубликовав их фотографию.