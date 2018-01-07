На днях дети модели приняли участие в новой рекламе бренда Calvin Klein Jeans, совместно позируя перед фотокамерами. Сама Синди решила похвастаться своими детьми, опубликовав их фотографию.
Дети Синди Кроуфорд представили новую коллекцию известного бренда
Сегодня, 12:51
Модель Синди Кроуфорд была одной из самых востребованных моделей, с которой хотели поработать многие известные бренды.
Теперь же и дети звезды решили пойти по стопам знаменитой мамы. Кайя в прошлом году дебютировала на подиуме, став звездой показов. А ее брат Пресли тоже успел завоевать любовь именитых дизайнеров.
На днях дети модели приняли участие в новой рекламе бренда Calvin Klein Jeans, совместно позируя перед фотокамерами. Сама Синди решила похвастаться своими детьми, опубликовав их фотографию.
На днях дети модели приняли участие в новой рекламе бренда Calvin Klein Jeans, совместно позируя перед фотокамерами. Сама Синди решила похвастаться своими детьми, опубликовав их фотографию.
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Ключевые слова: Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, Пресли Гербер
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Количество просмотров: 1 742
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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