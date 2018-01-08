Изуродованные болезнью руки Юлии Началовой привели в ужас ее поклонников

Вот уже на протяжении нескольких лет певица Юлия Началова борется с подагрой, которая изуродовала ее внешность.

Долгое время исполнительница прятала свои руки, которые покрылись из-за болезни шишками, но с недавнего времени решила показать их своим фанатам. На опубликованных в своем микроблоге видео Юлия не стала надевать на руки перчатки.«С Рождеством Христовым! Всем желаю Здоровья!!! И Огромного счастья!!!» - поздравила своих подписчиков Началова.Многие даже не обратили внимание на изуродованные руки певицы, восхитившись ее голосом.