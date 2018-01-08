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Изуродованные болезнью руки Юлии Началовой привели в ужас ее поклонников

Сегодня, 14:20
Вот уже на протяжении нескольких лет певица Юлия Началова борется с подагрой, которая изуродовала ее внешность.

Изуродованные болезнью руки Юлии Началовой привели в ужас ее поклонников
Долгое время исполнительница прятала свои руки, которые покрылись из-за болезни шишками, но с недавнего времени решила показать их своим фанатам. На опубликованных в своем микроблоге видео Юлия не стала надевать на руки перчатки.

Изуродованные болезнью руки Юлии Началовой привели в ужас ее поклонников


«С Рождеством Христовым! Всем желаю Здоровья!!! И Огромного счастья!!!» - поздравила своих подписчиков Началова.

Многие даже не обратили внимание на изуродованные руки певицы, восхитившись ее голосом.

Изуродованные болезнью руки Юлии Началовой привели в ужас ее поклонников

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Ключевые слова: Юлия Началова

Количество просмотров: 49 179
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, vistanews.ru

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