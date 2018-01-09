Авиакомпания раскрыла причину возникшего скандала с супругой Андрея Аршавина

По мнению самой женщины, она не делала ничего такого, из-за чего ее могли снять с рейса. Теперь же и авиакомпания рассказала свою версию случившегося.«Госпожа Аршавина проигнорировала требования кабинного экипажа о необходимости соблюдения правил авиакомпании и попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что билет у нее был в эконом. Кроме того, пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников. Также, один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету. За 200 метров до взлетно-посадочной полосы госпожа Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка. В рапорте отмечается, что пассажирка А. Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж», - официально сообщают представители авиакомпании.Сама Казьмина угрожала, что подаст в суд и на авиакомпанию, и на стюардессу, не передумает ли она теперь, пока не ясно.