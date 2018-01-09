Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Авиакомпания раскрыла причину возникшего скандала с супругой Андрея Аршавина

Сегодня, 07:51
Несколько дней назад супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина стала причиной конфликта на борту самолета.

Авиакомпания раскрыла причину возникшего скандала с супругой Андрея Аршавина
По мнению самой женщины, она не делала ничего такого, из-за чего ее могли снять с рейса. Теперь же и авиакомпания рассказала свою версию случившегося.

Авиакомпания раскрыла причину возникшего скандала с супругой Андрея Аршавина


«Госпожа Аршавина проигнорировала требования кабинного экипажа о необходимости соблюдения правил авиакомпании и попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что билет у нее был в эконом. Кроме того, пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников. Также, один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету. За 200 метров до взлетно-посадочной полосы госпожа Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка. В рапорте отмечается, что пассажирка А. Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж», - официально сообщают представители авиакомпании.

Сама Казьмина угрожала, что подаст в суд и на авиакомпанию, и на стюардессу, не передумает ли она теперь, пока не ясно.

Авиакомпания раскрыла причину возникшего скандала с супругой Андрея Аршавина

← Неухоженный внешний вид Юлии Проскуря... Мария Максакова не поддерживает связь... →

Ключевые слова: Андрей Аршавин, Алиса Казьмина

Количество просмотров: 234
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Супруга Андрея Аршавина подает в суд на авиакомпанию после скандала на борту
Супруга Андрея Аршавина прокомментировала информацию о разладе в семье
Жена Андрея Аршавина собирается подавать на развод
Супруга Андрея Аршавина поделилась семейным снимком
Самое популярное за неделю
Комментарии

Кэтрин Зета-Джонс в полупрозрачном платье произвела фурор На днях знаменитая актриса Кэтрин Зета-Джонс стала гостьей ежегодной церемонии вручения премии "Золотой глобус".
Поклонники считают, что Стеша Маликова не имеет чувства стиля Несмотря на юный возраст 17-летняя дочка популярного певца Дмитрия Маликова Стефания очень популярна.
Виктория Берникова начала встречаться с олимпийским чемпионом Звезда телепроекта "Дом-2" Виктория Берникова всегда признавалась, что открыта для новых отношений и хочет встретить доброго мужчину, который бы ее оберегал.
Алена Водонаева подарила родителям ключи от квартиры на юге Известная телеведущая Алена Водонаева сделала своим родителям роскошный подарок, на который не пожалела денег.
Сергей Шнуров на курорте старается избавиться от вредной привычки Некоторое время назад лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вместе со своей супругой Матильдой и коллегами отправился на Бали.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.