Ольга Бузова попала в больницу

В последнее время у Ольги Бузовой каждый день расписан по минутам, она успевает вести телепроект "Дом-2", записывать новые песни, выступать на концертах.

И вот в итоге нагрузка дала о себе знать. Недавно Ольга сообщила в своем Инстаграм в разделе Stories о том, что ей пришлось вызывать скорую, а всему виной переутомление. Девушке поставили капельницу.Ранее Бузова жаловалась на недомогание. По мнению многих фанатов, Ольга до сих пор не может забыть болезненный развод с Дмитрием Тарасовым, из-за чего у нее периодически бывает депрессивное состояние.