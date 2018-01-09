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Ольга Бузова попала в больницу

Сегодня, 15:42
В последнее время у Ольги Бузовой каждый день расписан по минутам, она успевает вести телепроект "Дом-2", записывать новые песни, выступать на концертах.

Ольга Бузова попала в больницу
И вот в итоге нагрузка дала о себе знать. Недавно Ольга сообщила в своем Инстаграм в разделе Stories о том, что ей пришлось вызывать скорую, а всему виной переутомление. Девушке поставили капельницу.

Ольга Бузова попала в больницу


Ранее Бузова жаловалась на недомогание. По мнению многих фанатов, Ольга до сих пор не может забыть болезненный развод с Дмитрием Тарасовым, из-за чего у нее периодически бывает депрессивное состояние.

Ольга Бузова попала в больницу

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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 7 943
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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