Супруге Андрея Аршавина советуют пройти лечение от психических проблем

Женщина собирается судиться с авиакомпанией за то, что ее сняли с рейса. Алиса отказывалась выполнять требования стюардесс, и один из очевидцев высказался касательно этого скандала."Мы были в этом самолете! Жена Аршавина не способна даже поменять памперс своему ребенку! Для этого она позвала няню из экономкласса, а бортпроводница потребовала соблюдать правила взлета самолета! Алиса сэкономила на билете для слуги, поэтому попала в очень глупую историю с ксивой майора ФСБ! Позор Аршавину за такую жену!" – делится один из свидетелей.Теперь же пользователи Сети начали оставлять возмущенные комментарии поведением женщины и советуют ей пройти срочное лечение из-за серьезных проблем с психикой.