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Супруге Андрея Аршавина советуют пройти лечение от психических проблем

Сегодня, 15:57
Вот уже на протяжении нескольких дней не утихает скандал вокруг имени жены футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой.

Супруге Андрея Аршавина советуют пройти лечение от психических проблем
Женщина собирается судиться с авиакомпанией за то, что ее сняли с рейса. Алиса отказывалась выполнять требования стюардесс, и один из очевидцев высказался касательно этого скандала.

Супруге Андрея Аршавина советуют пройти лечение от психических проблем


"Мы были в этом самолете! Жена Аршавина не способна даже поменять памперс своему ребенку! Для этого она позвала няню из экономкласса, а бортпроводница потребовала соблюдать правила взлета самолета! Алиса сэкономила на билете для слуги, поэтому попала в очень глупую историю с ксивой майора ФСБ! Позор Аршавину за такую жену!" – делится один из свидетелей.

Теперь же пользователи Сети начали оставлять возмущенные комментарии поведением женщины и советуют ей пройти срочное лечение из-за серьезных проблем с психикой.

Супруге Андрея Аршавина советуют пройти лечение от психических проблем

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Ключевые слова: Андрей Аршавин, Алиса Казьмина

Количество просмотров: 2 964
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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