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Виктория Романец готовится к суду с обманувшей подругой

Сегодня, 07:55
На новогодние каникулы звезды телепроекта "Дом-2" Антон Гусев и Виктория Романец отправились в Прагу, где провели по-настоящему незабываемые дни.

Виктория Романец готовится к суду с обманувшей подругой
А все дело в том, что супруги были обмануты турагентством, которая пообещала им существенную скидку. Оказалось, что их порекомендовала паре подруга Виктории, экс-участница реалити-шоу Кристина Лясковец. Теперь же Романец готова судиться со своей так называемой подругой.

Виктория Романец готовится к суду с обманувшей подругой


«После отдыха я пять дней не могла выйти на связь с Кристиной. Мои звонки были без ответа! Я не хотела съезжать, так как нормальный отдых не подразумевает скитания «бонусами» по отелям! Я хотела развесить свои вещи в одном отеле с начала и до конца отдыха. Жаль, что ты не читала мои последние сообщения в вотсаппе! Когда я поняла, что вы в этом замешаны! Я говорила о том, что всех подтяну. Не позволю такого отношения никому!» - оставила на своей личной странице Виктория.

Несмотря на все неурядицы, супруги остались довольны поездкой и насладились красотой Праги.

Виктория Романец готовится к суду с обманувшей подругой

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Ключевые слова: Антон Гусев, Виктория Романец

Количество просмотров: 182
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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