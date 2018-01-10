Виктория Романец готовится к суду с обманувшей подругой

А все дело в том, что супруги были обмануты турагентством, которая пообещала им существенную скидку. Оказалось, что их порекомендовала паре подруга Виктории, экс-участница реалити-шоу Кристина Лясковец. Теперь же Романец готова судиться со своей так называемой подругой.«После отдыха я пять дней не могла выйти на связь с Кристиной. Мои звонки были без ответа! Я не хотела съезжать, так как нормальный отдых не подразумевает скитания «бонусами» по отелям! Я хотела развесить свои вещи в одном отеле с начала и до конца отдыха. Жаль, что ты не читала мои последние сообщения в вотсаппе! Когда я поняла, что вы в этом замешаны! Я говорила о том, что всех подтяну. Не позволю такого отношения никому!» - оставила на своей личной странице Виктория.Несмотря на все неурядицы, супруги остались довольны поездкой и насладились красотой Праги.