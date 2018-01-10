Актриса для выхода в свет выбрала черное облегающее платье с глубоким декольте. Наряд подчеркнул интересное положение Лонгория, сама же Ева с радостью позировала перед фотокамерами.
Ева Лонгория продемонстрировала округлившийся живот, впервые выйдя в свет после объявления о своей беременности
Сегодня, 08:24
Некоторое время назад знаменитая актриса Ева Лонгория со своим супругом Хосе Бастоном официально подтвердила свое интересное положение.
Актриса готовится впервые стать мамой. На днях же Ева в первый раз после того, как стало известно о ее беременности, посетила светское мероприятие, появившись на "Золотом глобусе".
Актриса для выхода в свет выбрала черное облегающее платье с глубоким декольте. Наряд подчеркнул интересное положение Лонгория, сама же Ева с радостью позировала перед фотокамерами.
Актриса для выхода в свет выбрала черное облегающее платье с глубоким декольте. Наряд подчеркнул интересное положение Лонгория, сама же Ева с радостью позировала перед фотокамерами.
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Ключевые слова: Ева Лонгория
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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