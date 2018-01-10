Ева Лонгория продемонстрировала округлившийся живот, впервые выйдя в свет после объявления о своей беременности

Актриса готовится впервые стать мамой. На днях же Ева в первый раз после того, как стало известно о ее беременности, посетила светское мероприятие, появившись на "Золотом глобусе".Актриса для выхода в свет выбрала черное облегающее платье с глубоким декольте. Наряд подчеркнул интересное положение Лонгория, сама же Ева с радостью позировала перед фотокамерами.