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На 82-ом году жизни умер актер Михаил Державин

Сегодня, 10:30
Сегодня, 10 января 2018 года, стало известно о смерти известного 81-летнего актера Театра сатиры Михаила Державина.

На 82-ом году жизни умер актер Михаил Державин
В театре рассказали, что причиной смерти стала "продолжительная тяжелая болезнь". Дата прощания и похорон пока что не известна. Стоит отметить, что Михаил был не только талантливым артистом, но и прекрасным человеком, обладателем широкой души и прекрасного чувства юмора.

На 82-ом году жизни умер актер Михаил Державин


Буквально накануне Нового 2018 года он делился забавной историей:

"Самая памятная история в моей жизни случилась 1 января. Я тогда работал в Театре Ленинского комсомола, и у нас шла сказка «Чудесная встреча», где я играл юношу, заколдованного в коня. И вот я пришёл после встречи Нового года, но вдруг выяснилось, что моя партнёрша, игравшая влюблённую девушку, не явилась. В театре паника, вызывают актрису из второго состава, Нелли Гошеву. И всё бы хорошо, вот только Неля на девятом месяце беременности и вот-вот должна родить. Но делать нечего – приходит беременная Гошева и начинает играть юную невинную девочку, которая, по сказке, силой своей любви превращает коня, то есть меня, в прекрасного юношу. В общем, кое-как доиграли, выходим на поклон. И тут я вижу, как с дальнего ряда по проходу к сцене идёт маленькая девочка – в белом фартучке, в косичках с большими бантами. Подходит вплотную к сцене, на которой мы стоим, и беременной Гошевой говорит: «Девочка, давай с тобой дружить. Приходи завтра играть в салочки». И в ответ слышит: «Не могу, мне завтра в роддом".

На 82-ом году жизни умер актер Михаил Державин


Михаил Державин был трижды женат, у него осталась дочь и двое внуков.

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Ключевые слова: Михаил Державин

Количество просмотров: 4 888
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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