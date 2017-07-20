На 82-ом году жизни умер актер Михаил Державин

В театре рассказали, что причиной смерти стала "продолжительная тяжелая болезнь". Дата прощания и похорон пока что не известна. Стоит отметить, что Михаил был не только талантливым артистом, но и прекрасным человеком, обладателем широкой души и прекрасного чувства юмора.Буквально накануне Нового 2018 года он делился забавной историей:"Самая памятная история в моей жизни случилась 1 января. Я тогда работал в Театре Ленинского комсомола, и у нас шла сказка «Чудесная встреча», где я играл юношу, заколдованного в коня. И вот я пришёл после встречи Нового года, но вдруг выяснилось, что моя партнёрша, игравшая влюблённую девушку, не явилась. В театре паника, вызывают актрису из второго состава, Нелли Гошеву. И всё бы хорошо, вот только Неля на девятом месяце беременности и вот-вот должна родить. Но делать нечего – приходит беременная Гошева и начинает играть юную невинную девочку, которая, по сказке, силой своей любви превращает коня, то есть меня, в прекрасного юношу. В общем, кое-как доиграли, выходим на поклон. И тут я вижу, как с дальнего ряда по проходу к сцене идёт маленькая девочка – в белом фартучке, в косичках с большими бантами. Подходит вплотную к сцене, на которой мы стоим, и беременной Гошевой говорит: «Девочка, давай с тобой дружить. Приходи завтра играть в салочки». И в ответ слышит: «Не могу, мне завтра в роддом".Михаил Державин был трижды женат, у него осталась дочь и двое внуков.