Но в одиночестве она, похоже, была недолго - многие издания сегодня сообщили о том, что Тодоренко теперь встречается с бывшим солистом "Smash" Владом Топаловым. Косвенно Регина и сама ранее подтвердила эту информацию, сказав, что с момента своего появления в совместном с Топаловым спектакле, в её жизни есть человек, который всё изменил. Поклонники Регины уверены, что им стал именно Влад.
Регина Тодоренко закрутила роман с известным певцом
Сегодня, 20:22
Телеведущая Регина Тодоренко нашла новую любовь.
Совсем недавно столь любимая зрителями ведущая шоу "Орёл и решка" Регина Тодоренко покинула проект. Телезвезда переехала в Лос-Анджелес, где будет изучать киноискусство. Также известно, что Регина рассталась со своим возлюбленным.
Но в одиночестве она, похоже, была недолго - многие издания сегодня сообщили о том, что Тодоренко теперь встречается с бывшим солистом "Smash" Владом Топаловым. Косвенно Регина и сама ранее подтвердила эту информацию, сказав, что с момента своего появления в совместном с Топаловым спектакле, в её жизни есть человек, который всё изменил. Поклонники Регины уверены, что им стал именно Влад.
Но в одиночестве она, похоже, была недолго - многие издания сегодня сообщили о том, что Тодоренко теперь встречается с бывшим солистом "Smash" Владом Топаловым. Косвенно Регина и сама ранее подтвердила эту информацию, сказав, что с момента своего появления в совместном с Топаловым спектакле, в её жизни есть человек, который всё изменил. Поклонники Регины уверены, что им стал именно Влад.
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Ключевые слова: Регина Тодоренко, Влад Топалов
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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