Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Регина Тодоренко закрутила роман с известным певцом

Сегодня, 20:22
Телеведущая Регина Тодоренко нашла новую любовь.

Регина Тодоренко закрутила роман с известным певцом
Совсем недавно столь любимая зрителями ведущая шоу "Орёл и решка" Регина Тодоренко покинула проект. Телезвезда переехала в Лос-Анджелес, где будет изучать киноискусство. Также известно, что Регина рассталась со своим возлюбленным.

Регина Тодоренко закрутила роман с известным певцом


Регина Тодоренко закрутила роман с известным певцом


Но в одиночестве она, похоже, была недолго - многие издания сегодня сообщили о том, что Тодоренко теперь встречается с бывшим солистом "Smash" Владом Топаловым. Косвенно Регина и сама ранее подтвердила эту информацию, сказав, что с момента своего появления в совместном с Топаловым спектакле, в её жизни есть человек, который всё изменил. Поклонники Регины уверены, что им стал именно Влад.

Регина Тодоренко закрутила роман с известным певцом


Регина Тодоренко закрутила роман с известным певцом


Регина Тодоренко закрутила роман с известным певцом

← Оксана Самойлова откровенно высказал...

Ключевые слова: Регина Тодоренко, Влад Топалов

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Регина Тодоренко поступила в университет в США
Сердце Регины Тодоренко теперь свободно
Регина Тодоренко поведала о получении предложения руки и сердца
Регина Тодоренко наговорила лишнего на встрече с поклонниками
Самое популярное за неделю
Комментарии

Регина Тодоренко закрутила роман с известным певцом Телеведущая Регина Тодоренко нашла новую любовь.
Оксана Самойлова откровенно высказалась о браке с Джиганом Модель и многодетная мама Оксана Самойлова не только роскошно выглядит, но и ежедневно выдает в своем Инстаграм мудрые посты.
Певец Шура пытается оправиться от хирургического вмешательства Шура, в жизни Александр Медведев, 11 часов назад в своем Инстаграм рассказал о том, что ложится на операцию. Эту сложную процедуру певец решил доверить врачам из Кургана.
Анюта Чернова разместила развратные фото в компании девушек В прошлом просто Нюта Чернова год назад подписала контракт с известным модельным брендом и отправилась покорять Америку и Европу.
Света Билялова опубликовала забавное видео своей обнаженное груди Модель Света Билялова обладательница не только шикарной фигуры, но и других полезных для жизни качеств.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.