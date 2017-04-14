Регина Тодоренко закрутила роман с известным певцом

Совсем недавно столь любимая зрителями ведущая шоу "Орёл и решка" Регина Тодоренко покинула проект. Телезвезда переехала в Лос-Анджелес, где будет изучать киноискусство. Также известно, что Регина рассталась со своим возлюбленным.Но в одиночестве она, похоже, была недолго - многие издания сегодня сообщили о том, что Тодоренко теперь встречается с бывшим солистом "Smash" Владом Топаловым. Косвенно Регина и сама ранее подтвердила эту информацию, сказав, что с момента своего появления в совместном с Топаловым спектакле, в её жизни есть человек, который всё изменил. Поклонники Регины уверены, что им стал именно Влад.