Своё высказывание она связала с выходом новой песни "Вай-Фай": "В декабре вышла песня "Вай-фай" со словами: "Если хочешь, давай, себя на всех раздавай, если ты не мужчина, а вай-фай" - начала Бузова и призналась, что эта песня вовсе не говорит о том, все мужчины плохие. Ольга заявила, что есть и очень достойные мужчины, но в её жизни такой человек пока не появился. Далее звезда призвала всех девушек помнить о своей гордости, думать о себе и не размениваться на несерьёзные отношения.
Ольга Бузова обратилась к девушкам с неожиданным призывом
Вчера, 20:53
Певица Ольга Бузова рассказала о новой песне и дала совет девушкам.
В свежем интервью телеведущая и стремительно завоевывающая эстраду певица поделилась своими мыслями о мужчинах и женской гордости.
Своё высказывание она связала с выходом новой песни "Вай-Фай": "В декабре вышла песня "Вай-фай" со словами: "Если хочешь, давай, себя на всех раздавай, если ты не мужчина, а вай-фай" - начала Бузова и призналась, что эта песня вовсе не говорит о том, все мужчины плохие. Ольга заявила, что есть и очень достойные мужчины, но в её жизни такой человек пока не появился. Далее звезда призвала всех девушек помнить о своей гордости, думать о себе и не размениваться на несерьёзные отношения.
Своё высказывание она связала с выходом новой песни "Вай-Фай": "В декабре вышла песня "Вай-фай" со словами: "Если хочешь, давай, себя на всех раздавай, если ты не мужчина, а вай-фай" - начала Бузова и призналась, что эта песня вовсе не говорит о том, все мужчины плохие. Ольга заявила, что есть и очень достойные мужчины, но в её жизни такой человек пока не появился. Далее звезда призвала всех девушек помнить о своей гордости, думать о себе и не размениваться на несерьёзные отношения.
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Ключевые слова: Ольга Бузова
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Количество просмотров: 3 198
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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