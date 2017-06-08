Ольга Бузова обратилась к девушкам с неожиданным призывом

В свежем интервью телеведущая и стремительно завоевывающая эстраду певица поделилась своими мыслями о мужчинах и женской гордости.Своё высказывание она связала с выходом новой песни "Вай-Фай": "В декабре вышла песня "Вай-фай" со словами: "Если хочешь, давай, себя на всех раздавай, если ты не мужчина, а вай-фай" - начала Бузова и призналась, что эта песня вовсе не говорит о том, все мужчины плохие. Ольга заявила, что есть и очень достойные мужчины, но в её жизни такой человек пока не появился. Далее звезда призвала всех девушек помнить о своей гордости, думать о себе и не размениваться на несерьёзные отношения.