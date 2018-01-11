Беременная Елена Захарова переживала за будущего ребенка, находясь на съемочной площадке

Теперь же Елена старается оградить свою малышку от внимания общественности. Недавно актриса поведала о том, что работала даже на внушительном сроке беременности и боялась, что роды могут начаться прямо на съемочной площадке.«Мы снимали много сцен про захват заложников. Согласно сценарию, меня, как будущую маму, террористы пожалели и отпустили. Но отснять трудные кадры все равно пришлось: например, было не по себе, когда прямо рядом со мной стреляли. Было очень страшно, я натерпелась. Я даже на всякий случай узнавала, какие есть рядом роддома, куда меня отвезет в случае непредвиденных обстоятельств, скорая всегда дежурила. Но все обошлось!» – поделилась Захарова.После рождения дочери Елена уже через несколько дней посетила светское мероприятие, восхитив всех своим внешним видом.