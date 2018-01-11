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Беременная Елена Захарова переживала за будущего ребенка, находясь на съемочной площадке

Сегодня, 07:58
В декабре прошлого года в семье известной актрисы Елены Захаровой случилось радостное событие, она стала мамой очаровательной девочки.

Беременная Елена Захарова переживала за будущего ребенка, находясь на съемочной площадке
Теперь же Елена старается оградить свою малышку от внимания общественности. Недавно актриса поведала о том, что работала даже на внушительном сроке беременности и боялась, что роды могут начаться прямо на съемочной площадке.

Беременная Елена Захарова переживала за будущего ребенка, находясь на съемочной площадке


«Мы снимали много сцен про захват заложников. Согласно сценарию, меня, как будущую маму, террористы пожалели и отпустили. Но отснять трудные кадры все равно пришлось: например, было не по себе, когда прямо рядом со мной стреляли. Было очень страшно, я натерпелась. Я даже на всякий случай узнавала, какие есть рядом роддома, куда меня отвезет в случае непредвиденных обстоятельств, скорая всегда дежурила. Но все обошлось!» – поделилась Захарова.

После рождения дочери Елена уже через несколько дней посетила светское мероприятие, восхитив всех своим внешним видом.

Беременная Елена Захарова переживала за будущего ребенка, находясь на съемочной площадке

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Ключевые слова: Елена Захарова

Количество просмотров: 78
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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