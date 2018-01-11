Ольга Бузова объяснила, почему не удаляет совместные снимки с экс-супругом

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга с головой ушла в работу, задвинув личную жизнь на второй план. Недавно Бузова объяснила, почему на личной странице в соцсети до сих пор можно обнаружить ее совместные фотографии с экс-супругом.«Все, что произошло в прошлом, видимо, так и должно было быть. Знаю, что назад дороги нет. Не стыжусь своей любви, я прожила с человеком шесть лет. Да, потом поняла, что с его стороны все было фальшивкой, но я любила по-настоящему и дорожу этим как памятью. Шесть лет – это не год, а большой срок, и я не считаю нужным удалять наши совместные фотографии из социальных сетей. Это история. Я была счастлива. Что делает он – пусть останется на его совести. Но мне за свое чувство не стыдно», - считает девушка.Несмотря на проблемы в личной жизни, Ольга открыта для новых отношений и уверена, что сможет обрести семейное счастье в будущем.