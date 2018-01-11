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Мама Дианы Шурыгиной волнуется за дочь из-за освобождения Сергея Семенова

Сегодня, 08:32
Вчера, 10 января, наконец-то смог выйти на свободу Сергей Семенов, которого обвинили в изнасиловании несовершеннолетней Дианы Шурыгиной.

Мама Дианы Шурыгиной волнуется за дочь из-за освобождения Сергея Семенова
Молодой человек не собирается искать встреч с Дианой и признается, что уже простил ее семью. А в то же время мама девушки очень переживает за свою дочку.

Мама Дианы Шурыгиной волнуется за дочь из-за освобождения Сергея Семенова


«Мы только дышать спокойно начали. Диана в семейных отношениях вся. С этой шумихой по поводу его выхода опять проблемы начнутся. Он сидел спокойно. Пусть теперь в реальной жизни поживет. Вкусит свободы, так сказать. Прошлый год у нас как в аду был. Не хочу продолжения. Мы с Лешкой (отец Дианы. – Прим.) много потеряли. Ничего не приобрели, кроме недоверия к людям», - делится Наталья Шурыгина.

Напомним, что Сергея Семенова осудили на восемь лет заключения, позже срок был уменьшен почти в три раза, в результате родные молодого человека смогли добиться его освобождения спустя год.

Мама Дианы Шурыгиной волнуется за дочь из-за освобождения Сергея Семенова

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Ключевые слова: Диана Шурыгина

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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