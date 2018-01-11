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Беременная Нелли Ермолаева лишилась сна

Сегодня, 08:38
Вот уже совсем скоро в семье экс-участницы популярного реалити-шоу "Дом-2" Нелли Ермолаевой случится радостное событие, она подарит своему супругу первенца.

Беременная Нелли Ермолаева лишилась сна
Всю беременность Нелли делится с подписчиками своим самочувствием. Недавно же Ермолаева пожаловалась на то, что испытывает проблемы со сном, но ради будущего малыша готова вытерпеть все неудобства.

Беременная Нелли Ермолаева лишилась сна


«Теперь ночь для меня ассоциируется не с мягкой периной, уютными подушками и крепким сном, а бессонными ночами. Перестала спать на боках. Как только поворачиваюсь на левый или на правый, крошка сразу пинает в бок так, что не послушаться и не лечь на спину не получится. На спине могу лежать, но она тоже стала «против меня играть» и чуть-чуть ноет. Конечно, все эти моменты терпимы. Но так уже мечтаю лечь на живот, укутаться в одеяло и хорошенько выспаться, при этом не бегать в туалет по четыре раза за ночь», - делится Ермолаева.

Несмотря на довольно внушительный срок, Нелли все также ведет активный образ жизни: работает, путешествует вместе с супругом, посещает светские мероприятия.

Беременная Нелли Ермолаева лишилась сна

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Ключевые слова: Нелли Ермолаева

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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