Беременная Нелли Ермолаева лишилась сна

Всю беременность Нелли делится с подписчиками своим самочувствием. Недавно же Ермолаева пожаловалась на то, что испытывает проблемы со сном, но ради будущего малыша готова вытерпеть все неудобства.«Теперь ночь для меня ассоциируется не с мягкой периной, уютными подушками и крепким сном, а бессонными ночами. Перестала спать на боках. Как только поворачиваюсь на левый или на правый, крошка сразу пинает в бок так, что не послушаться и не лечь на спину не получится. На спине могу лежать, но она тоже стала «против меня играть» и чуть-чуть ноет. Конечно, все эти моменты терпимы. Но так уже мечтаю лечь на живот, укутаться в одеяло и хорошенько выспаться, при этом не бегать в туалет по четыре раза за ночь», - делится Ермолаева.Несмотря на довольно внушительный срок, Нелли все также ведет активный образ жизни: работает, путешествует вместе с супругом, посещает светские мероприятия.