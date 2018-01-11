Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Кэти Топурия заподозрили в неумелом использовании фотошопа

Сегодня, 09:17
В настоящее время популярная певица и солистка группы "А-Студио" Кэти Топурия наслаждается отдыхом в жарком Таиланде, откуда делится со своими подписчиками снимками.

Кэти Топурия заподозрили в неумелом использовании фотошопа
Чаще всего исполнительница получает от своих фолловеров массу комплиментов, они не устают восхищаться роскошной фигурой звезды. Но недавняя фотография Кэти подверглась жесткой критике со стороны ее подписчиков.

Кэти Топурия заподозрили в неумелом использовании фотошопа


Особо наблюдательные заметили, что певица с помощью фоторедактора постаралась придать своим ягодицам более округлую форму, в результате чего бортик на заднем плане поплыл. Надеемся, что она в дальнейшем таких ошибок не совершит.

Кэти Топурия заподозрили в неумелом использовании фотошопа

← Фотография Алены Шишковой в синем мон... Майкл Дуглас возмущен предъявленными ... →

Ключевые слова: Кэти Топурия

Количество просмотров: 7 085
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Фанаты заподозрили, что Гуф и Кэти Топурия вместе отдыхают в Таиланде
Кэти Топурия показала невероятно стройные ноги
Кэти Топурия скрывает животик под килограммом фотошопа
Яркая Кэти Топурия все чаще надевает платья собственного бренда
Самое популярное за неделю
Комментарии

Алёна Водонаева подверглась жесткой критике из-за фото на обложке Playboy Телеведущая Алёна Водонаева снялась для журнала Playboy - однако желаемого эффекта ей достичь не удалось.
Сергей Лазарев помирился с Владом Топаловым спустя 15 лет после распада Smash Бывшие солисты популярной группы "Smash!!" Сергей Лазарев и Влад Топалов наладили отношения после многолетней вражды.
Ани Лорак восхитила совместным снимком с подросшей дочерью Популярная певица Ани Лорак является активным пользователем Сети и часто радует фанатов новыми фотографиями из повседневной жизни.
Валерий Меладзе и Стас Михайлов получили новогодние подарки от Бабы Яги С 2004 года известный музыкант и продюсер Евгений Морозов проводит в Дубае циклы вечеров русской популярной музыки «Русские сезоны». 4 и 5 января 2018 года здесь выступал Валерий Меладзе, а 7 января — Стас Михайлов.
Юлию Проскурякову в купальнике жестко раскритиковали за неидеальное тело Практически каждая фотография Юлии Проскуряковой подвергается жесткой критике со стороны ее подписчиков, но певица старается не обращать внимания на злостные комментарии.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.