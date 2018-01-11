Особо наблюдательные заметили, что певица с помощью фоторедактора постаралась придать своим ягодицам более округлую форму, в результате чего бортик на заднем плане поплыл. Надеемся, что она в дальнейшем таких ошибок не совершит.
Кэти Топурия заподозрили в неумелом использовании фотошопа
Сегодня, 09:17
В настоящее время популярная певица и солистка группы "А-Студио" Кэти Топурия наслаждается отдыхом в жарком Таиланде, откуда делится со своими подписчиками снимками.
Чаще всего исполнительница получает от своих фолловеров массу комплиментов, они не устают восхищаться роскошной фигурой звезды. Но недавняя фотография Кэти подверглась жесткой критике со стороны ее подписчиков.
Особо наблюдательные заметили, что певица с помощью фоторедактора постаралась придать своим ягодицам более округлую форму, в результате чего бортик на заднем плане поплыл. Надеемся, что она в дальнейшем таких ошибок не совершит.
Особо наблюдательные заметили, что певица с помощью фоторедактора постаралась придать своим ягодицам более округлую форму, в результате чего бортик на заднем плане поплыл. Надеемся, что она в дальнейшем таких ошибок не совершит.
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Ключевые слова: Кэти Топурия
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Количество просмотров: 7 085
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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