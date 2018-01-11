Кэти Топурия заподозрили в неумелом использовании фотошопа

Чаще всего исполнительница получает от своих фолловеров массу комплиментов, они не устают восхищаться роскошной фигурой звезды. Но недавняя фотография Кэти подверглась жесткой критике со стороны ее подписчиков.Особо наблюдательные заметили, что певица с помощью фоторедактора постаралась придать своим ягодицам более округлую форму, в результате чего бортик на заднем плане поплыл. Надеемся, что она в дальнейшем таких ошибок не совершит.