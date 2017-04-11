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Сергей Лазарев помирился с Владом Топаловым спустя 15 лет после распада Smash

Сегодня, 20:04
Бывшие солисты популярной группы "Smash!!" Сергей Лазарев и Влад Топалов наладили отношения после многолетней вражды.

Сергей Лазарев помирился с Владом Топаловым спустя 15 лет после распада Smash
Распад группы в начале 2000-х нельзя назвать мирным - Лазарев и Топалов перестали общаться сразу после объявления о прекращении существования "Smash!!". Подлинная причина их вражды так и осталась тайной, хотя версий было довольно много.

Сергей Лазарев помирился с Владом Топаловым спустя 15 лет после распада Smash


Сергей Лазарев помирился с Владом Топаловым спустя 15 лет после распада Smash


Но, похоже, в Рождество и правда случаются чудеса - именно так решили поклонники певцов, увидев свежие снимки в их блогах. Одинаковый кадр появился на страничках Сергея и Влада. "Smash!! - 15 лет спустя))) Прекрасный обед с родным Владькой! @vladtopalovofficial Посидели, посмеялись! А вы помните Smash!!? Признавайтесь, у кого висели наши плакаты на стенах? У кого были тетрадки и дневники с нашими фотографиями?))) а какие песни Smash!! Вы помните?" - подписал фото Лазарев.

Сергей Лазарев помирился с Владом Топаловым спустя 15 лет после распада Smash


"Столько прошло времени, а мы все равно родные и близкие, не смотря ни на что!!!! Очень здорово пообедали и , как всегда, смеялись и болтали!!!!! @lazarevsergey , я рад тебя видеть, родной!!!!" - оставил комментарий Топалов.

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Ключевые слова: Сергей Лазарев, Влад Топалов

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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