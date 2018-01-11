Алёна Водонаева подверглась жесткой критике из-за фото на обложке Playboy

По задумке авторов, обложка с бывшей звездой проекта "Дом-2" должна была стать одной из самых соблазнительных и горячих за последнее время, но пока она, похоже, получилась самой скандальной. Неплохой снимок абсолютно "уничтожил" фотошоп. Кадр был настолько откорректирован, что Алёна вообще перестала быть похожей на саму себя, и по мнению пользователей сети, начала напоминать трансвестита.Реакции самой Водонаевой на раскритикованную обложку пока не последовало.