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Алёна Водонаева подверглась жесткой критике из-за фото на обложке Playboy

Сегодня, 20:21
Телеведущая Алёна Водонаева снялась для журнала Playboy - однако желаемого эффекта ей достичь не удалось.

Алёна Водонаева подверглась жесткой критике из-за фото на обложке Playboy
По задумке авторов, обложка с бывшей звездой проекта "Дом-2" должна была стать одной из самых соблазнительных и горячих за последнее время, но пока она, похоже, получилась самой скандальной. Неплохой снимок абсолютно "уничтожил" фотошоп. Кадр был настолько откорректирован, что Алёна вообще перестала быть похожей на саму себя, и по мнению пользователей сети, начала напоминать трансвестита.

Алёна Водонаева подверглась жесткой критике из-за фото на обложке Playboy


Реакции самой Водонаевой на раскритикованную обложку пока не последовало.

Алёна Водонаева подверглась жесткой критике из-за фото на обложке Playboy


Алёна Водонаева подверглась жесткой критике из-за фото на обложке Playboy


Алёна Водонаева подверглась жесткой критике из-за фото на обложке Playboy

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Ключевые слова: Алёна Водонаева

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, Playboy

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Алёна Водонаева подверглась жесткой критике из-за фото на обложке Playboy Телеведущая Алёна Водонаева снялась для журнала Playboy - однако желаемого эффекта ей достичь не удалось.
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