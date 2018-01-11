Реакции самой Водонаевой на раскритикованную обложку пока не последовало.
Алёна Водонаева подверглась жесткой критике из-за фото на обложке Playboy
Сегодня, 20:21
Телеведущая Алёна Водонаева снялась для журнала Playboy - однако желаемого эффекта ей достичь не удалось.
По задумке авторов, обложка с бывшей звездой проекта "Дом-2" должна была стать одной из самых соблазнительных и горячих за последнее время, но пока она, похоже, получилась самой скандальной. Неплохой снимок абсолютно "уничтожил" фотошоп. Кадр был настолько откорректирован, что Алёна вообще перестала быть похожей на саму себя, и по мнению пользователей сети, начала напоминать трансвестита.
Реакции самой Водонаевой на раскритикованную обложку пока не последовало.
Реакции самой Водонаевой на раскритикованную обложку пока не последовало.
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Ключевые слова: Алёна Водонаева
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, Playboy
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Автор фото: instagram, vk.com, Playboy
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