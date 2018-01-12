Ольга Рапунцель ответила на многочисленные обвинения, разместив фотографию в нижнем белье

Ольга решила ответить всем ненавистникам и разместила в своем микроблоге фотографию, на которой позирует в нижнем белье, демонстрируя внушительный живот.«Знаешь, столько всего произошло между нами, хочется сказать тебе только одно @dmitry_dmitrenko. Спасибо тебе за счастье втроём, за терпение, Любимый. Я и наша кроха Любим тебя наш папочка. Я очень капризная, у меня гормоны играют, токсикоз бывает, раньше обожала кофе, а теперь от одного запаха тошнит, от сигарет так вообще, здесь почти каждый второй дымит ((И на парфюм тоже, стараюсь держаться подальше от дыма и запаха, настроение переменчиво, бессонница, днём часто появляется сонливость, то плачу, то смеюсь, люблю сладкий болгарский перец, а ещё я поправилась и никогда в жизни я столько не весила )) ну ничего, будем искать плюсы )) это стоит того, это ведь прекрасно!» - описала свои чувства в подписи к снимку Рапунцель.Напомним, что лишь недавно Ольга и Дмитрий Дмитренко помирились. До этого супруги уже готовы были оформить развод, Ольга обвиняла мужа в побоях.