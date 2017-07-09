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На каких авто катаются звезды Дом-2?

Сегодня, 15:38
Ходит много слухов о том, что участники Дом-2 зарабатывают баснословные деньги.

На каких авто катаются звезды Дом-2?
Ходит много слухов о том, что участники Дом-2 зарабатывают баснословные деньги.

На каких авто катаются звезды Дом-2?


Смотря на то, как одеваются, где живут и на чем передвигаются жители телестройки, в эту информацию можно поверить.

Два дня назад как бы невзначай ставшая мамой Тата Абрамсон показала свой автомобиль.

На каких авто катаются звезды Дом-2?


"Всем хорошего дня. а у моей девочки сегодня вылез третий зубик"

- подписала снимок Тата.

На каких авто катаются звезды Дом-2?


Видно, что у Таты роскошный Мерседес с белым кожаным салоном. Если немного покопаться в блоге, то можно найти и видео покупки, на котором заметно, что это модель GLA 200.

На каких авто катаются звезды Дом-2?


Многие фолловеры, посмотрев этот ролик, обрушились на Тату с гадкими комментами о том, что это все показуха и не стоит так хвастаться. Но нашлись и не, кто звездную пару поддержал.

"Люди вы чего?! Они зарабатывают хорошие деньги на проекте, эту машину можно купить новую с хорошей комплектации 2,5 ляма... накопили и купили ведь вдвоём работают! Молодцы хороший выбор бубочек".

Предлагаю и вам посмотреть видео:


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Ключевые слова: Тата Блюменкранц

Количество просмотров: 4 095
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com/_tatia_tatia_

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