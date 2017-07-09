На каких авто катаются звезды Дом-2?

Ходит много слухов о том, что участники Дом-2 зарабатывают баснословные деньги.Смотря на то, как одеваются, где живут и на чем передвигаются жители телестройки, в эту информацию можно поверить.Два дня назад как бы невзначай ставшая мамой Тата Абрамсон показала свой автомобиль."Всем хорошего дня. а у моей девочки сегодня вылез третий зубик"- подписала снимок Тата.Видно, что у Таты роскошный Мерседес с белым кожаным салоном. Если немного покопаться в блоге, то можно найти и видео покупки, на котором заметно, что это модель GLA 200.Многие фолловеры, посмотрев этот ролик, обрушились на Тату с гадкими комментами о том, что это все показуха и не стоит так хвастаться. Но нашлись и не, кто звездную пару поддержал."Люди вы чего?! Они зарабатывают хорошие деньги на проекте, эту машину можно купить новую с хорошей комплектации 2,5 ляма... накопили и купили ведь вдвоём работают! Молодцы хороший выбор бубочек".Предлагаю и вам посмотреть видео: