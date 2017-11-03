Режиссер Алан Бадоев помолодел на 20 лет

Отдыхая на Бали, Алан поделился снимком, на котором позирует без бороды:"Я сегодня тихо счастлив. Люблю очень всех своих людей и мой мир состоит только из них."- подписал Алан фотографию.Стоит отметить, что Бадоев совсем не любитель размещать фотографии своего лица в Инстаграм. Чаще всего там можно увидеть картинки со съемочной площадки, природы, друзей. Но в последнее время Алан показывает не только себя, но и публикует эксклюзивные фотографии в юношеском возрасте:"Ну что тут скажешь)))... по фото сразу понятно почему мама меня частенько называла - «Язва желудка» в глазах однозначная претензия . Ещё та «язва». Помню в одиннадцатом классе моим лучшим другом был Кляросиль (мыло от прыщей))".А так же снимки мамы и папы."Дед Мороз и снегурочка"- гласит подпись под снимком.Поклонники были тронуты такими откровениями Алана, сказав, что заметно - режиссер заметно повзрослел, если начал так трогательно относится к родителям.