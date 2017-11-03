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Режиссер Алан Бадоев помолодел на 20 лет

Сегодня, 15:58
Режиссер многих популярных клипов Алан Бадоев удивил переменами во внешнем виде.

Режиссер Алан Бадоев помолодел на 20 лет
Режиссер Алан Бадоев помолодел на 20 лет


Отдыхая на Бали, Алан поделился снимком, на котором позирует без бороды:

"Я сегодня тихо счастлив. Люблю очень всех своих людей и мой мир состоит только из них."

- подписал Алан фотографию.

Режиссер Алан Бадоев помолодел на 20 лет


Стоит отметить, что Бадоев совсем не любитель размещать фотографии своего лица в Инстаграм. Чаще всего там можно увидеть картинки со съемочной площадки, природы, друзей. Но в последнее время Алан показывает не только себя, но и публикует эксклюзивные фотографии в юношеском возрасте:

"Ну что тут скажешь)))... по фото сразу понятно почему мама меня частенько называла - «Язва желудка» в глазах однозначная претензия . Ещё та «язва». Помню в одиннадцатом классе моим лучшим другом был Кляросиль (мыло от прыщей))".

Режиссер Алан Бадоев помолодел на 20 лет


Режиссер Алан Бадоев помолодел на 20 лет


А так же снимки мамы и папы.

Режиссер Алан Бадоев помолодел на 20 лет


Режиссер Алан Бадоев помолодел на 20 лет


"Дед Мороз и снегурочка"

- гласит подпись под снимком.

Поклонники были тронуты такими откровениями Алана, сказав, что заметно - режиссер заметно повзрослел, если начал так трогательно относится к родителям.

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Ключевые слова: Алан Бадоев

Количество просмотров: 2 119
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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