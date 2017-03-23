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Маша Малиновская шокировала неадекватным поступком

Сегодня, 19:01
После опубликованного снимка, даже самые верные поклонники Маши Малиновской усомнились в её адекватности.

Маша Малиновская шокировала неадекватным поступком
Маша решила, что лучшим местом для размещения перекуса в качестве креветок будет небольшое отделение в машине:

"Мой любимый тренер посадил меня на жёсткую диету. Теперь только белая рыба и морепродукты. Что ж, "Партия сказала надо, комсомол ответил есть"! #машкахолестериноваябляшка #насушке"

- написала Малиновская под снимком.

Маша Малиновская шокировала неадекватным поступком


По всей видимости то, что это не самое чистое место в машине и запах морского деликатеса на панели - блондинку не смущает.

Маша Малиновская шокировала неадекватным поступком


Судя по всему жаление напомнить о себе дурманит мозг и заставляет не только выкладывать креветки в не предназначенное для еды место, но и снимать вот такие ролики с демонстрацией собственной груди:


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Ключевые слова: Маша Малиновская

Количество просмотров: 1 027
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com/malinovskaya_tv

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