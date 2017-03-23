Маша Малиновская шокировала неадекватным поступком

Маша решила, что лучшим местом для размещения перекуса в качестве креветок будет небольшое отделение в машине:"Мой любимый тренер посадил меня на жёсткую диету. Теперь только белая рыба и морепродукты. Что ж, "Партия сказала надо, комсомол ответил есть"! #машкахолестериноваябляшка #насушке"- написала Малиновская под снимком.По всей видимости то, что это не самое чистое место в машине и запах морского деликатеса на панели - блондинку не смущает.Судя по всему жаление напомнить о себе дурманит мозг и заставляет не только выкладывать креветки в не предназначенное для еды место, но и снимать вот такие ролики с демонстрацией собственной груди: