Линдси Лохан после переезда в Дубаи ощутила свободу

Некоторое время назад девушка решила переехать в Дубаи, при этом в США за ней остался баснословный долг суммой в 100 тысяч долларов. На днях Линдси посетила шоу Вени Уильямс, в котором рассказала о том, как складывается ее новая жизнь.По словам девушки, ей очень нравится новый образ жизни, и в Дубаи она наконец-то может вести себя естественно, не боясь пристального внимания общественности.