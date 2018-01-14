По словам девушки, ей очень нравится новый образ жизни, и в Дубаи она наконец-то может вести себя естественно, не боясь пристального внимания общественности.
Линдси Лохан после переезда в Дубаи ощутила свободу
Сегодня, 13:47
На протяжении длительного времени Линдси Лохан становилась причиной громких скандалов, но недавно решила изменить свою жизнь.
Некоторое время назад девушка решила переехать в Дубаи, при этом в США за ней остался баснословный долг суммой в 100 тысяч долларов. На днях Линдси посетила шоу Вени Уильямс, в котором рассказала о том, как складывается ее новая жизнь.
По словам девушки, ей очень нравится новый образ жизни, и в Дубаи она наконец-то может вести себя естественно, не боясь пристального внимания общественности.
По словам девушки, ей очень нравится новый образ жизни, и в Дубаи она наконец-то может вести себя естественно, не боясь пристального внимания общественности.
← Светлана Бондарчук опубликовала фото... Анджелина Джоли восхитила своим внешн... →
Ключевые слова: Линдси Лохан
Количество просмотров: 2 925
Количество просмотров: 2 925
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Анастасия Волочкова показала поклонникам мальдивские шпагаты Анастасия Волочкова является активным пользователем социальной сети, часто радуя своих подписчиков новыми фотографиями из повседневной жизни.
Ольга Бузова подверглась жесткой критике за откровенный купальник В настоящее время телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова находится на заслуженном отпуске, который тщательно продумала заранее.
Кристин Бринкли в купальнике похвасталась стройной фигурой 63-летняя звезда 80-х Кристин Бринкли до сих пор является обладательницей стройной фигуры, которая вызывает зависть многих молодых девушек.
Анджелина Джоли восхитила своим внешним видом На днях состоялась церемония вручения премий Critics’ Choice Awards-2018, которую посетили многие мировые знаменитости, среди которых оказалась и Анджелина Джоли.
Загрузка...