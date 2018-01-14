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Линдси Лохан после переезда в Дубаи ощутила свободу

Сегодня, 13:47
На протяжении длительного времени Линдси Лохан становилась причиной громких скандалов, но недавно решила изменить свою жизнь.

Линдси Лохан после переезда в Дубаи ощутила свободу
Некоторое время назад девушка решила переехать в Дубаи, при этом в США за ней остался баснословный долг суммой в 100 тысяч долларов. На днях Линдси посетила шоу Вени Уильямс, в котором рассказала о том, как складывается ее новая жизнь.

Линдси Лохан после переезда в Дубаи ощутила свободу


По словам девушки, ей очень нравится новый образ жизни, и в Дубаи она наконец-то может вести себя естественно, не боясь пристального внимания общественности.

Линдси Лохан после переезда в Дубаи ощутила свободу

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Ключевые слова: Линдси Лохан

Количество просмотров: 2 925
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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