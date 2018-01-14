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Анастасия Волочкова показала поклонникам мальдивские шпагаты

Сегодня, 14:23
Анастасия Волочкова является активным пользователем социальной сети, часто радуя своих подписчиков новыми фотографиями из повседневной жизни.

Анастасия Волочкова показала поклонникам мальдивские шпагаты
В настоящее время балерина наслаждается отдыхом на Мальдивах, откуда делится снимками в купальниках. И как всегда, Анастасия не смогла обойтись без своих знаменитых шпагатов и продемонстрировала ряд снимков, на которых показывает идеальную растяжку.

Анастасия Волочкова показала поклонникам мальдивские шпагаты


Анастасия Волочкова показала поклонникам мальдивские шпагаты


Не редко Волочкова становится причиной насмешек со стороны пользователей Сети, но ее нисколько не волнует то, что о ней могут подумать другие.

Анастасия Волочкова показала поклонникам мальдивские шпагаты

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Ключевые слова: Анастасия Волочкова

Количество просмотров: 11 895
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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