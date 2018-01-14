Не редко Волочкова становится причиной насмешек со стороны пользователей Сети, но ее нисколько не волнует то, что о ней могут подумать другие.
Анастасия Волочкова показала поклонникам мальдивские шпагаты
Сегодня, 14:23
Анастасия Волочкова является активным пользователем социальной сети, часто радуя своих подписчиков новыми фотографиями из повседневной жизни.
В настоящее время балерина наслаждается отдыхом на Мальдивах, откуда делится снимками в купальниках. И как всегда, Анастасия не смогла обойтись без своих знаменитых шпагатов и продемонстрировала ряд снимков, на которых показывает идеальную растяжку.
Не редко Волочкова становится причиной насмешек со стороны пользователей Сети, но ее нисколько не волнует то, что о ней могут подумать другие.
Не редко Волочкова становится причиной насмешек со стороны пользователей Сети, но ее нисколько не волнует то, что о ней могут подумать другие.
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Ключевые слова: Анастасия Волочкова
Количество просмотров: 11 895
Количество просмотров: 11 895
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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