Анастасия Волочкова показала поклонникам мальдивские шпагаты

В настоящее время балерина наслаждается отдыхом на Мальдивах, откуда делится снимками в купальниках. И как всегда, Анастасия не смогла обойтись без своих знаменитых шпагатов и продемонстрировала ряд снимков, на которых показывает идеальную растяжку.Не редко Волочкова становится причиной насмешек со стороны пользователей Сети, но ее нисколько не волнует то, что о ней могут подумать другие.