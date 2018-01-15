Константин Иванов считает, что "Дом-2" скоро закроется

«Проект давно под угрозой закрытия из-за очень низких рейтингов. Урезали зарплаты сотрудникам, редакторы стали чаще звать старых участников и экспертов на различные шоу, которым платят от 10-25 тысяч рублей за выход. Это хоть как-то поднимает интерес к проекту. Нынешний состав участников потопил и Алексея Михайловского как продюсера, который стоял у истоков проекта», – считает Иванов.
По мнению Константина, на проекте уже давно перестали искать любовь и все делается согласно заранее обговоренному сценарию.