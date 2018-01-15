Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Константин Иванов считает, что "Дом-2" скоро закроется

Сегодня, 08:10
Недавно на телепроекте "Дом-2" было объявлено о том, что телезрители могут выбрать выбывших участников, которых снова хотят видеть на реалити-шоу.

Константин Иванов считает, что "Дом-2" скоро закроется
В итоге на проект должны были вернуться Константин Иванов и Александра Гозиас, но правила резко изменились. По мнению Константина, это все из-за того, что "Дом-2" находится на грани закрытия из-за низких рейтингов.

Константин Иванов считает, что "Дом-2" скоро закроется


«Проект давно под угрозой закрытия из-за очень низких рейтингов. Урезали зарплаты сотрудникам, редакторы стали чаще звать старых участников и экспертов на различные шоу, которым платят от 10-25 тысяч рублей за выход. Это хоть как-то поднимает интерес к проекту. Нынешний состав участников потопил и Алексея Михайловского как продюсера, который стоял у истоков проекта», – считает Иванов.

По мнению Константина, на проекте уже давно перестали искать любовь и все делается согласно заранее обговоренному сценарию.

Константин Иванов считает, что "Дом-2" скоро закроется

← Дочка Игоря Николаева могла появиться... Иосиф Пригожин и его дочка наконец-то ... →

Ключевые слова: Константин Иванов, Дом 2

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Май Абрикосов высказал мнение, когда же все таки закроется "Дом-2"
Ольга Бузова поддержала супруга Натальи Варвиной, со скандалом ушедшего из "Дома-2"
Фанаты переживают из-за расставания Саши Гозиас и Константина Иванова
Александра Гозиас официально стала женой Константина Иванова
Самое популярное за неделю
Комментарии

Супруга Никиты Преснякова делится соблазнительными снимками с отдыха Некоторое время назад Никита Пресняков вместе со своей женой Аленой Красновой отправился на отдых на остров Бали.
Ирина Безрукова заявила о том, что подвергалась сексуальным домогательствам После заявления многих мировых знаменитостей о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна это тема стала главной новостью для обсуждения в соцсети.
Юлия Ковальчук показала роскошную фигуру в облегающем платье Популярные певцы Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков являются одной из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе.
Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов сочетались узами брака на Сейшелах Вот уже на протяжении двух месяцев поклонники реалити-шоу "Дом-2" с интересом наблюдают за личной жизнью Виктора Литвинова и Татьяны Мусульбес.
Надя Михалкова поделилась фотографией дочери Семь с половиной лет назад состоялась свадьба младшей дочери режиссера Никиты Михалкова Нади и ее возлюбленного Резо Гигинеишвили.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.