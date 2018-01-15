Ирина Безрукова заявила о том, что подвергалась сексуальным домогательствам

Недавно же известная российская актриса Ирина Безрукова рассказала о своем неудачном жизненном опыте. Но она сразу же дала знать, что с ней такие вещи не пройдут и дала по лицу этому мужчине.«На моей практике был всего один случай, когда режиссер позволил себе неуместные намеки в мой адрес, а так как я человек непосредственный, то он тут же и получил по лицу. Ошибку осознал, тему закрыл. И мы продолжили работу, поскольку на площадке мы не мужчина и женщина, а профессионалы. Да, конечно, на съемках случаются улыбки, шутки, комплименты, но умные мужчины все делают деликатно и аккуратно — им же, в конце концов, тоже неприятно отказы получать», — делится в интервью Безрукова.Ирина не стала оглашать имени этого человека, но считает, что ситуация на Западе уже просто вышла за рамки дозволенного.