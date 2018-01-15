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Ирина Безрукова заявила о том, что подвергалась сексуальным домогательствам

Сегодня, 08:51
После заявления многих мировых знаменитостей о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна это тема стала главной новостью для обсуждения в соцсети.

Ирина Безрукова заявила о том, что подвергалась сексуальным домогательствам
Недавно же известная российская актриса Ирина Безрукова рассказала о своем неудачном жизненном опыте. Но она сразу же дала знать, что с ней такие вещи не пройдут и дала по лицу этому мужчине.

Ирина Безрукова заявила о том, что подвергалась сексуальным домогательствам


«На моей практике был всего один случай, когда режиссер позволил себе неуместные намеки в мой адрес, а так как я человек непосредственный, то он тут же и получил по лицу. Ошибку осознал, тему закрыл. И мы продолжили работу, поскольку на площадке мы не мужчина и женщина, а профессионалы. Да, конечно, на съемках случаются улыбки, шутки, комплименты, но умные мужчины все делают деликатно и аккуратно — им же, в конце концов, тоже неприятно отказы получать», — делится в интервью Безрукова.

Ирина не стала оглашать имени этого человека, но считает, что ситуация на Западе уже просто вышла за рамки дозволенного.

Ирина Безрукова заявила о том, что подвергалась сексуальным домогательствам

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Ключевые слова: Ирина Безрукова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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