Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Наталья Штурм продемонстрировала узоры на голой груди

Сегодня, 10:53
Наталья Штурм не стесняется демонстрировать свою фигуру, размещая в Сети откровенные фотографии.

Наталья Штурм продемонстрировала узоры на голой груди
В настоящее время звезда 90-х находится в Испании, где принимает солнечные ванны. Недавно же в ее микроблоге появилась фотография, на которой Наталья позирует топлес, демонстрируя нанесенные на ее груди узоры хной.

Наталья Штурм продемонстрировала узоры на голой груди


«Мехенди — песня, написанная хной; узорная медитация; идеальное женское украшение тела. Мехенди не только для красоты, но и для привлечения богатства, удачи, а также как защита от всякой нечисти. Именно в традиционных узорах мехенди есть какая-то особая мудрость и сила, не только внешняя красота, но и глубокая символика. Лучший мастер мехенди в Коста-Бланке «наколдовала» мне вот такие узоры. Чтобы вас порадовать!)» — поделилась с фолловерами Штурм.

Напомним, что некоторое время назад Наталья призналась, что ее двое детей нисколько не смущаются того факта, что мама часто позирует на снимках обнаженной.

Наталья Штурм продемонстрировала узоры на голой груди

← Анастасия Стоцкая впервые показала ма... Ольга Слуцкер произвела фурор стройно... →

Ключевые слова: Наталья Штурм

Количество просмотров: 8 606
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Дети Натальи Штурм не смущаются скандальных выходок своей мамы
Наталья Штурм хочет добиться идеальной фигуры
Наталья Штурм отказалась помогать Евгению Осину
Испанцы сбежали с пляжа из-за вида голой груди 50-летней Натальи Штурм
Самое популярное за неделю
Комментарии

Настасья Самбурская рассказала подписчикам о том, что её больше всего раздражает Актриса Настасья Самбурская поделилась с поклонниками своими мыслями о наболевшем.
Ольга Серябкина поделилась откровенным фото в нижнем белье, сообщив о выходе книги стихов Солистка популярной группы "Серебро" Ольга Серябкина по праву считается секс-символом российской эстрады и не устает доказывать, что заслужила этот статус.
Майли Сайрус написала трогательное поздравление Лиаму Хемсворту на день рождения Весь мир с интересом наблюдает за развитием отношений популярной певицы Майли Сайрус и ее бойфренда, актера Лиама Хемсворта.
Фанаты обсуждают тот факт, что Кайли Дженнер уже стала мамой Младшая из сестер знаменитой семьи Кардашьян-Дженнер Кайли отказывается от комментариев по поводу своего интересного положения.
Винус Уильямс счастлива в отношениях с американским миллионером Знаменитая теннисистка Винус Уильямс до сих пор одинока, но вот в последнее время в Сети активно обсуждается ее новый роман.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.