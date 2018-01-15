Наталья Штурм продемонстрировала узоры на голой груди

В настоящее время звезда 90-х находится в Испании, где принимает солнечные ванны. Недавно же в ее микроблоге появилась фотография, на которой Наталья позирует топлес, демонстрируя нанесенные на ее груди узоры хной.«Мехенди — песня, написанная хной; узорная медитация; идеальное женское украшение тела. Мехенди не только для красоты, но и для привлечения богатства, удачи, а также как защита от всякой нечисти. Именно в традиционных узорах мехенди есть какая-то особая мудрость и сила, не только внешняя красота, но и глубокая символика. Лучший мастер мехенди в Коста-Бланке «наколдовала» мне вот такие узоры. Чтобы вас порадовать!)» — поделилась с фолловерами Штурм.Напомним, что некоторое время назад Наталья призналась, что ее двое детей нисколько не смущаются того факта, что мама часто позирует на снимках обнаженной.